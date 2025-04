Egzotycznie brzmiące masło bobassu, sezam, ale także dobrze znane maliny, czy miód spotykamy w szamponach, kremach, perfumach. Bowiem ekstrakty pochodzenia naturalnego są źródłem zdrowia i urody.

Cytrusy

Stanowią bazę kremów, toników, maseczek i wód do pielęgnacji ciała. Grapefruit z tej rodziny owoców jest bogaty w witaminy z grupy B i karoteny.

Ogórek

Jest to kolejny naturalny składnik chętnie dodawany do kosmetyków. Jego zawartość w szamponach, maseczkach czy kremach rozjaśnia i delikatnie wygładza skórę, działa przeciwzapalnie, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia oraz ma właściwości antyseptyczne i lekko ściągające pory.

Olejek awokado

Z kolei olejek awokado dostarcza skórze kwasów tłuszczowych, chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV oraz wygładza, regeneruje i opóźnia procesy starzenia się. Odbudowuje ochronną warstwę lipoidową, zapobiegając nadmiernej utracie wilgoci, a także pobudza syntezę kolagenu. Ma działanie przeciwzapalne i łagodzące. Kosmetyki z dodatkiem tego składnika nadają się do skóry suchej, dojrzałej i zmęczonej.

Winogrona

Zawierają kwasy organiczne, olejki eteryczne, garbniki, enzymy, potas, żelazo, wapń a także przeciwutleniacze. Wykazują szereg dobroczynnych właściwości. Chronią skórę przed działaniem wolnych rodników i promieniowaniem UV. Zapobiegają przebarwieniom słonecznym, ujędrniają, uelastyczniają skórę, poprawiają mikrokrążenie, wzmacniają naczynia włosowate skóry. Co ciekawe pobudzają odrost włosów.

Miód

Znany jest od wieków. Powszechnie wykorzystuje się jego wszechstronne właściwości. Miód wygładza i odżywia skórę. Działa przeciwzapalnie i regeneruje. Pobudza także ukrwienie. Idealnie sprawdza się w pielęgnacji szczególnie skóry suchej i dojrzałej oraz włosów zniszczonych zabiegami fryzjerskimi.

Polecamy: Pielęgnacja skóry mieszanej

Oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek to także bogate źródło cennych składników między innymi kwasów tłuszczowych, które ułatwiają wnikanie składników do wnętrza komórek, przyspieszają także regenerację tkanek. Korzystnie wpływają na przyswajanie witaminy A, która pobudza naskórek do odnowy. Są źródłem naturalnego antyutleniacza – witaminy E. Oliwa tworzy na skórze warstwę ochronną zapobiegając utracie wody. Wygładza przy tym i uelastycznia skórę. Produkty zawierające oliwę nadają się do skóry suchej i wrażliwej.

Zobacz też: Hydroksykwasy stosowane w kosmetykach pielęgnacyjnych

Reklama