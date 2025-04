Prawie wszystkie uwielbiamy wakacje, błogie lenistwo na plaży, wygrzewanie się w słońcu i kąpiele w morzu. Jak sprawić, aby po urlopie skóra promieniała wraz z nami, była zdrowa i odżywiona? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: nawilżenie. To najłatwiejszy i zarazem najskuteczniejszy sposób na piękną skórę. Jak ją zatem nawilżyć, gdy jest przesuszona?

Masło Shea – najlepszy przyjaciel skóry



Masło Shea to jeden z najskuteczniejszych składników o właściwościach nawilżających. Pozyskiwane jest z drzewa rosnącego w Afryce i to właśnie tam, od tysięcy lat wykorzystywane jest przez kobiety do pielęgnacji wysuszonej słońcem i gorącym powietrzem skóry. Dlatego właśnie powinno na stałe zagościć także na półkach w naszych łazienkach.

Masło Shea jest bogate w witaminy A i E, które dokładnie nawilżają i spowalniają proces utraty wody z komórek skóry. Słyną też z właściwości przeciwzapalnych i koją podrażnienia – dzięki temu dodatek masła Shea idealnie sprawdzi się w pielęgnacji po opalaniu. Co więcej, witamina E najlepiej walczy z wolnymi rodnikami – jedną z głównych przyczyn starzenia się skóry. Kosmetyki z dodatkiem masła Shea działają regenerująco, pozostawiają ciało przyjemnie gładkie i głęboko nawilżone.

Kosmetyki nawilżające do skóry suchej: Hydrabio Creme, Bioderma, cena: 69 zł/50 ml; Alterra krem do ciała Granat BIO i masło Shea BIO, cena: 12,99 zł/200 ml; Lano - krem na dzień i na noc do skóry bardzo suchej, Ziaja Med, cena: 12 zł/50 ml; Krem intensywnie nawilżający SPF 20 Iwostin Sensitia, cena: 50 zł/50 ml; Bio Serum Kwas hialuronowy Dermo Pharma, cena: ok. 35 zł/15 ml; Luksusowy ujędrniający krem-serum gold lift expert z 24k złotem 40+ dzień/noc Eveline Cosmetics, cena: 21,99 zł/50 ml

Energetyzująca moc owoców



Lato to czas, kiedy w sklepach i na straganach piętrzą się skrzynie pełne kolorowych, pachnących słońcem owoców. Wszystkie wiemy, że są one zdrową, smaczną przekąską i idealnym uzupełnieniem diety. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę, że niektóre owoce mają też swoje zastosowanie w kosmetyce. Tak jest chociażby w przypadku owocu granatu.

Ten czerwony, lekko kwaśny owoc jest nie tylko wspaniałym antyoksydantem, przez co przeciwdziała starzeniu się skóry, ale też idealnie nawilża i regeneruje podrażniony naskórek. Jego dodatek w kremach nawilżających pomaga w dogłębnej regeneracji suchej, chropowatej skóry i poprawia jej elastyczność.

Zielona limonka to kolejny owoc, który, podobnie jak granat, jest wspaniałym dodatkiem w kosmetykach. Łagodzi stany zapalne, zwalcza wolne rodniki, a kwasy w niej zawarte sprawiają, że skóra staje się gładsza. Dodatkowo oczyszcza, a jej przyjemny, cytrusowy zapach działa energetyzująco.

Kosmetyki nawilżające z owocami nie tylko korzystnie wpływają na skórę, ale też dodają energii, pozostawiają przyjemny zapach i uczucie odświeżenia. Dzięki nim zapach letnich owoców może nam towarzyszyć przez cały rok.

Nawilżające masła do ciała



Mydła często wysuszają skórę, ważne jest więc jej nawilżenie po kąpieli. Do tego celu najlepiej sprawdzą się (bardziej gęste niż balsamy) masła do ciała. Te z kwiatowo-owocowymi nutami są idealnym zakończeniem wieczornej pielęgnacji. Docenią je nie tylko nasze ciało, ale również zmysły. Dodatek kwiatów, takich jak na przykład róża, sprawia, że krem nie tylko pięknie pachnie, ale też wpływa na odpowiednie nawilżenie ciała. Wyciąg z róży ma bowiem działanie wygładzające oraz kojące suchą i podrażnioną skórę.

Odpowiednie nawilżenie skóry zapewnia piękny i zdrowy wygląd. Spowalnia też procesy starzenia, a ciało staje się przyjemnie gładkie w dotyku. Wybór nawet jednego produktu nawilżającego o dobrym składzie sprawi, że będziemy wyglądać promiennie nawet wiele tygodni po wakacjach.

Inne propozycje kosmetyków do skóry suchej: Krem i balsam uzupełniający lipidy, Avene, cena: 65 zł/200 ml; Żel z aloesem do skóry suchej, Floslek, cena: 17,90 zł/200 ml; Ultranawilżający dermokrem Innovage, Biutiq, cena: ok. 22 zł/50 ml; Fusswohl masło do stóp Wellness, cena: 12,49 zł/200 ml; Isana mleczko do ciała pod prysznic Shower & Go, cena: 14,99 zł/400 ml; Wellness & Beauty masło do ciała z kwiatem wiśni i ekstraktem z róży, cena: 15,99 zł/200 ml

