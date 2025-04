Fot. Fotolia

Kilkunastosekundowy silny i nagły ból głowy, atakujący nawet połowę twarzy lub występujący punktowo – tak najczęściej objawia się problem zwany neuralgią nerwu trójdzielnego. Dolegliwości tej nie powinniśmy lekceważyć, ponieważ może być ona objawem bardzo poważnych schorzeń i prowadzić do groźnych powikłań. Ból dotyka nerwu ocznego, szczękowego i żuchwowego tworząc w ten sposób na twarzy bolesny obszar w kształcie litery V. Schorzenie to może wystąpić zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, jednak znacznie częściej problem ten dotyczy Pań po 50. roku życia.

Pochodzenie nerwobólu - przyczyny neuralgii nerwu trójdzielnego

Nerwobóle pojawiają się nagle, są silne, bolesne i przeszywające. Nie trwają zbyt długo – maksymalnie dwie minuty – a uczucie to porównywane jest do rażenia prądem. Dodatkowo nerwobólom towarzyszyć może katar, łzawienie, zaczerwienienie i skurcz twarzy. Czasami dochodzi także do zaburzeń zmysłów takich jak smak czy słuch.

Przyczyn występowania neuralgii nerwu trójdzielnego jest wiele, są to m.in. bezpośrednie podrażnienia czy uszkodzenia nerwu, ale także ucisk tętnic i żył. Za najważniejszą z przyczyn uznaje się właśnie konflikt naczyniowo-nerwowy, który polega na ucisku zakończeń czuciowych nerwu trójdzielnego przez naczynia krwionośne w czaszce. Jeżeli naczynia krwionośne naciskają zbyt mocno na włókna nerwowe, dojść może do zaburzeń bodźców czuciowych, a wtedy wystąpić mogą wspomniane nagłe nerwobóle. Pobudzać bolesne dolegliwości mogą nawet delikatne dotknięcia skóry policzka, nosa czy brody, zimna i gorąca woda, golenie, mówienie, a nawet przeżuwanie pokarmów.

Niestety, bardzo często neuralgie mylone są z migreną, dzieje się tak zwykle wtedy, kiedy ból pojawia się w okolicach oczu i skroni. Objawów tych nie powinniśmy, lekceważyć, ponieważ silne bóle mogą być m.in. następstwem chorób nowotworowych lub stwardnienia rozsianego.

Trudno wskazać jedną odpowiednią metodę, która pomoże pozbyć się nerwobóli. Najczęściej leczenie tego typu dolegliwości rozpoczynamy na własną rękę, wykorzystując do tego leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Nie wiele osób wie, że poprawić stan zdrowia można, chociażby za pomocą odpowiednio zbilansowanej diety. Osoby cierpiące na tę chorobę powinny zadbać o to, by w ich menu nie zabrakło produktów bogatych w witaminę B, które odpowiadają m.in. za prawidłowe funkcjonowanie naszego układu nerwowego. Ważne jest, by spożywać produkty pełnoziarniste, drożdżowe, warzywa strączkowe, mięso i nabiał.

Innym rozwiązaniem pomagającym w walce z silnymi bólami twarzy mogą być naturalne metody leczenia. Coraz popularniejsza staje się fototerapia, czyli metoda, która dostarcza organizmowi niezbędną ilość światła przez cały rok i zwiększa tym samym naszą odporność. – "Bioharmonizer Fotonowy to aparat, który działa na organizm za pomocą promieniowania podczerwonego. Może ono pobudzać przepływ wewnętrznej energii i stymulować organizm do radzenia sobie z wszelkiego rodzaju dolegliwościami, m.in. z różnego rodzaju neuralgiami czy porażeniami nerwów. Niewątpliwą zaletą aparatu jest jego niewielki rozmiar i prosty sposób użycia, dzięki czemu możemy z niego samodzielnie korzystać w domowym zaciszu" – mówi Paweł Zając, wiceprezes zarządu firmy Bio-Medex, producenta urządzenia.

W leczeniu schorzenia wykorzystywana jest także akupunktura polegająca na umiejscawianiu bardzo cienkich igieł w punktach zlokalizowanych na twarzy, które bezpośrednio korelują z trzema gałęziami nerwu trójdzielnego. Jednak w momencie, gdy leki i naturalne metody leczenia nie skutkują, bóle stają się coraz częstsze konieczna może okazać się ingerencja chirurgiczna.

