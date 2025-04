Kiedy bakterie pałeczki okrężnicy stają się niebezpieczne?Bakterie pałeczki okrężnicy towarzyszą nam od narodzin aż do śmierci. Zadomowione w jelitach, odpowiadają za rozkład treści pokarmowych oraz produkcję witamin B i K . Dopóki pozostają w przewodzie pokarmowym, wykonują swoją pracę i nie powodują żadnych szkód w organizmie. Problem pojawia się, gdy bakterie przeniosą się w inne rejony naszego ciała. Dostając się do dróg moczowych, powodują zakażenia układu moczowego, jeśli dostarczymy je wraz z zainfekowanym pożywieniem, możemy się spodziewać kilkudniowego zatrucia pokarmowego. Zdarza się też, że bakterie pałeczki okrężnicy mogą powodować zapalenie płuc lub opon mózgowo – rdzeniowych .O czym należy pamiętać, aby uchronić się przed zakażenie?Higiena jest najprostszą, a za razem najskuteczniejszą metodą profilaktyki zakażenia bakterią E. Coli. Przed zakażeniem układu moczowego możemy uchronić się nosząc suchą i przewiewną bieliznę (zwłaszcza na wakacjach) oraz unikając bezpośredniego kontaktu z zimnych podłożem . Występowanie zakażeń układu moczowego można też ograniczyć stosując prewencyjnie preparaty, zawierające substancje czynne, np. liofilizowany ekstrakt wybranych szczepów E. Coli, który stymuluje ogólną odporność organizmu . Podczas wakacji w krajach tropikalnych, zwracajmy uwagę na to, z jakiego źródła pochodzi woda, sprzedawana np. w przydrożnych budkach czy restauracjach. Najbezpieczniej jest korzystać z wody butelkowanej. Kupując na bazarach owoce, koniecznie umyjmy je dokładnie przed spożyciem . Ważne zasady efektywnego mycia rąkNajbardziej istotne jest częste mycie rąk, natomiast po wyjściu z toalety umycie rąk powinno stać się bezwzględnym obowiązkiem i odruchowym nawykiem! Optymalny czas mycia rąk to około 20 sekund.. Wtedy mamy większą gwarancję, że większość zarazków zostanie usunięta z powierzchni naszej skóry. Jeśli w toaletach publicznych nie mamy do dyspozycji mydła z dozownikiem, starajmy się unikać dotykania mydła w kostce. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie antybakteryjnego żelu do mycia rąk lub nawilżanych chusteczek, które mogą zostać wykorzystane również do higieny intymnej. Nie każdy z nas wie także, że w popularnych suszarkach do rąk czaić się mogą niebezpieczne bakterie. Powstrzymajmy się więc od korzystania z nich . Skuteczny oręż w walce z bakteriąW razie wątpliwości warto skorzystać z porad specjalistów. Bądźmy również otwarci na akcje społeczne (np. ,,Kobiece sprawy – nasze sprawy”), które mogą zwrócić naszą uwagę na nie podejmowane przez nas dotychczas kwestie związane z profilaktyką dotyczącą zakażeń bakteriami E.Coli. Wpojone za pomocą takich mechanizmów zasady zmniejszają ryzyko zakażenia zarówno tradycyjnym szczepem E. Coli, jak i jego groźniejszym odpowiednikiem, który wywołał falę zakażeń w całej Europie. Różnica pomiędzy regularną wersją bakterii a jej zmutowaną odmianą zasadza się przede wszystkim na większej zjadliwości. Śmiercionośny szczep E. Coli wytwarza niezwykle silne toksyny, które działają destrukcyjnie na cały nasz organizm . Bakterie E. Coli są stosunkowo mało odporne na wysokie temperatury: giną już ogrzewane przez 20 minut w 60 st. C, usuwają je także popularne środki dezynfekujące. Pamiętajmy jednak, że w sprzyjających warunkach (niska temperatura i duża wilgotność) dożyć mogą nawet roku . PR Solution/Małgorzata Soboń

