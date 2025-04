W dzieciństwie, gdy bawimy się i nie zawsze potrafimy kontrolować własne ciało, często słyszymy od dorosłych: „nie rób zeza, bo ci tak zostanie” lub – w innej wersji – „nie rób zeza, bo ci tak zostanie, jak cię ktoś przestraszy!”. Okazuje się jednak, że to tylko jeden z często powtarzanych mitów, które nie mają naukowego uzasadnienia.

Celowe zbieżne ustawianie gałek ocznych to coś zupełnie innego niż zezowanie – nie jest więc prawdą, że patrzenie na czubek własnego nosa może sprawić, że będziemy mieć zeza.

Czy mam zeza?

Gałki oczne wciąż ze sobą współpracują i jeśli patrzymy w dal, podążają za sobą i są ustawione równolegle, zaś kiedy obiekt, który obserwujemy, jest blisko nas, pracują zbieżnie, aby wciąż widzieć to, co jest przed nami. Jest to proces zupełnie naturalny i świadczący o zdrowiu narządu wzroku.

Zez natomiast jest efektem osłabienia mięśni ocznych, na które nie mamy wpływu. Jeśli więc rodzic zauważy, że dziecko zezuje, powinien udać się z nim do okulisty.

Zez - vademecum