Zez – podstawowe informacje

Zez rozumiany jest potocznie jako rozbieżne ustawienie gałek ocznych, istota choroby zlokalizowana jest jednak zupełnie gdzie indziej. Głównym problemem w zezie jest zaburzenie widzenia obuocznego. Polega ono na tym, że obraz nie powstaje w tym samym miejscu – zaburzona jest tzw. fiksacja dołeczkowa. Prowadzi to do rozdwojenia obrazu i braku widzenia trójwymiarowego.

Zez towarzyszący

Zez jawny towarzyszący to najczęstszy rodzaj zeza. Jego cechą jest trwałe odchylenie jednego oka. Kiedy poprosimy osobę z zezem towarzyszącym żeby spojrzała na wprost, oko zdrowe będzie patrzyło na nas, natomiast chore w bok. Jeżeli poprosimy, żeby spojrzała w prawo i w lewo, oko chore za każdym razem powędruje za okiem zdrowym, a kat nachylenia osi obu oczu się nie zmieni.

Zez porażenny

W zezie porażennym dochodzi do uszkodzenia nerwów unerwiających mięśnie poruszające gałką oczną. Taki zez może się czasem „ukrywać” – w niektórych położeniach oczy mogą poruszać się równolegle. Wadę zobaczymy dopiero wtedy, gdy poprosimy o ruch gałki w kierunku, za który odpowiada uszkodzony mięsień. Jeżeli porażony jest mięsień unoszący gałkę oczną do góry, to dopiero przy uniesieniu wzroku zauważymy, że jedno oko zostało w miejscu.

Zez akomodacyjny

Zez akomodacyjny ujawnia się podczas zmiany akomodacji oka patrzącego najpierw na dalekie, a następnie bliskie przedmioty. Zez akomodacyjny najczęściej występuje przy źle wyrównanej wadzie wzroku, np. przy źle dobranych szkłach w nadwzroczności. Wyróżniamy trzy typy zeza akomodacyjnego. Najczęstszy jest zez typowy, w którym zachowany jest prawidłowy stosunek akomodacja i konwergencji.

Diagnostyka zeza

Pierwszym krokiem w diagnostyce zeza jest zebranie dokładnego wywiadu. Czy ktoś kiedyś zwracał Ci uwagę, że masz zeza? Czy sam zauważyłeś u siebie nierówne ustawienie gałek ocznych? Po wywiadzie, kolejnym krokiem jest badanie ostrości wzroku. Koniecznie należy również sprawdzić dno oka. Ostatnim krokiem jest określenie rodzaju zeza.

Oczopląs

Oczopląs to mimowolne, rytmiczne ruchy gałek ocznych. Czasem można pomylić zez z oczopląsem. Oczopląs może należeć do reakcji fizjologicznych. Prawidłowo może ujawnić się np. podczas maksymalnego ustawienia gałek ocznych w bok. Każdy z nas obserwował także oczopląs podczas jazdy pociągiem, gdy gałki „odskakują” podczas patrzenia na przedmioty w ruchu. Oczopląs patologiczny może być wrodzony lub nabyty i świadczy wtedy o uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.

