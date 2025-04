Niedobór kwasu foliowego u mężczyzn

Mężczyźni którzy nie spożywają zielonych warzyw bogatych w foliany, mogą częściej miewać obniżony nastrój lub nawet depresję – to wniosek z badań naukowych trwających już długie lata...



Reklama

Fot. Depositphotos



Foliany to substancje zaliczane do witamin z grupy B (witamina B9), znajdujące się w zielonych liściastych warzywach np. szpinak, sałata, kapusta, brukselka, brokuły, a także kalafiorze, cytrusach, fasoli, soi, wątrobie i drożdżach. Kwas foliowy to syntetyczna pochodna folianów zamykana w kapsułce jako suplement diety. Po wchłonięciu przez organizm kwas foliowy jest przetwarzany w wątrobie na postać aktywną biologicznie, czyli foliany.

Rola kwasu foliowego



Kwas foliowy ma szczególne znaczenie dla kobiet w ciąży, gdyż jego spożywanie w pierwszych tygodniach ciąży zapobiega wadom cewy nerwowej, czyli m.in. niedorozwojom mózgu i rdzenia kręgowego. Ponadto zapobiega niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego głównie w przebiegu zaburzeń wchłaniania, ciąży lub zażywania pewnych grup leków.

Kwas foliowy nie tylko dla ciężarnych



Krótka historia badań…



W latach siedemdziesiątych XX wieku zaobserwowano, że pacjenci chorzy na depresję leczeni w ramach oddziałów psychiatrycznych mają wyraźnie niski poziom folianów we krwi, w porównaniu z innymi pacjentami, którzy depresji nie mieli. W późniejszych latach przeprowadzono eksperyment, w którym jednej grupie badanych zalecano uzupełnianie diety w foliany, a drugiej nie. Zanotowano, że przedstawicieli drugiej grupy, która nie uzupełniała folianów cechowało znacznie wyższe ryzyko zachorowania na depresję. Przegląd badań wykonany przez naukowców z University of York i Hull York Medical School, który uwzględniał 11 różnych badań z łączną liczbą uczestników 15 315, ujawnił, że wyższe wskaźniki depresji są silnie powiązane z niskim poziomem folianów. Jednak stosunkowo niedawno zaobserwowano, że niski poziom folianów może rzeczywiście powodować depresję zwłaszcza u mężczyzn.

W badaniu przeprowadzonym przez zespół z International Medical Center of Japan i National Institute of Health and Nutrition, opublikowanego w 2007 roku, w magazynie Nutrition określono spożywanie folianów przez pacjentów oraz objawy depresyjne w tej samej grupie. Analizie poddano 517 chorych, ze średnią wieku 43 lat, w prawie równym stosunku mężczyzn do kobiet. Zanotowano zależność między wyższym poziomem folianów, a łagodniejszymi objawami depresji u mężczyzn – czyli im więcej mieli folianów we krwi, tym łagodniejsze były objawy depresji.

Co jeszcze ciekawe – trzy lata później naukowcy z National Institute on Aging opublikowali w Journal of Nutrition wyniki swoich badań, które mocno sygnalizują, że u mężczyzn spożywających więcej folianów – prawdopodobieństwo zachorowania na depresję jest znacząco niższe. Jednak podobnego wpływu folianów nie zaobserwowano w przypadku kobiet. W badaniu wzięło udział 1681 osób w wieku od 30 do 64 lat.

Naukowcy pracują nad tym, by określić jak foliany wpływają na naszą psychikę i dlaczego akurat u mężczyzn zauważa się poprawę w funkcjonowaniu psychicznym lub zmniejszenie ryzyka wystąpienia depresji. Jeszcze długa droga do sprecyzowania jednoznacznych wniosków.

Reklama

Źródła:

http://www.nutraingredients.com/Research/Folate-may-reduce-depression-symptoms-for-men-says-study

http://www.naturalnews.com/039868_folate_mens_health_depression.html

http://www.foundhealth.com/depression/depression-and-folate