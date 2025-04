Bez obaw

Reklama

Niewielka ilość bezbarwnej i bezwonnej wydzieliny z pochwy pojawiająca się okresowo w czasie cyklu miesiączkowego jest prawidłowa. Zmienia ona swoją konsystencję i zapach zależnie od poziomu estrogenów – najwięcej śluzowej wydzieliny (nawet do ok. 20 ml) pojawia się podczas owulacji sprzyjając zapłodnieniu. Podobnie naturalną reakcją jest tzw. lubrykacja, czyli zwilżenie pochwy przez gruczoły przedsionkowe podczas podniecenia seksualnego. U kobiet w ciąży zwiększona ilość gęstej wydzieliny ma chronić płód przed zakażeniem. Fizjologiczne upławy mogą mieć zapach nieco kwaśny, okresowo konsystencje przypominającą krem, a zabarwienie białawe do żółtawego.

Kiedy do lekarza

Porady lekarza należy zasięgnąć jeżeli dochodzi do zmiany dotychczasowego charakteru wydzieliny. Zarówno w postaci zwiększenia obfitości, zmiany konsystencji, zabarwienia oraz pojawienia się niepokojącego zapachu upławów. Dodatkowo objawy takie jak gorączka, świąd sromu, zaczerwienienie, obrzęk okolic pochwy, bolesne stosunki mogą wskazywać na zakażenia. Bezwzględnie należy zgłosić się do ginekologa jeżeli upławy mają krwisty charakter – może to wskazywać na zmiany o charakterze nowotworowym. Nie należy czekać, aż pojawią się dolegliwości bólowe – sam nieprzyjemny zapach może wskazywać na patologię. Prawidłowe upławy nigdy nie cuchną!

Czytaj też: Bolesne współżycie a endometrioza

Jak wygląda nieprawidłowa wydzielina?

Nieprawidłowa wydzielina może przybierać różnorodne barwy. Często jest żółta, ropna, charakterystyczna dla zakażeń bateryjnych. Barwa mleczna, serowata może wskazywać na zakażenie grzybicze. Zielone upławy są charakterystyczne dla rzeżączki. Krwiste upławy mogą być pierwszym objawem raka. Gnilny zapach może pojawić się przy zakażeniach jak i nowotworach. Pieniąca się wydzielina może wskazywać na zakażenie grzybicze.

Najczęstsze przyczyny upławów

Poniższe zestawienie przyczyn upławów ma charakter jedynie orientacyjny. Trzeba zdawać sobie sprawę ,że nie da się jej przewidzieć na podstawie samej charakterystyki upławów.

Zapalenie sromu – charakteryzuje się zwiększeniem obfitości, czasem występuje świąd.

Bakteryjna choroba pochwy – ropny charakter wydzieliny, szare zabarwienie, świąd pochwy i sromu.

Zapalenie grzybicze – upławy są serowate, gęste, białawe, występują naloty na ścianie pochwy i sromie.

Rzęsistkowica – ropny wyciek, żółtawe pieniste upławy, nieprzyjemny zapach.

Zapalenie rzeżączkowe – zielonkawa barwa, ropny charakter wydzieliny.

Ciało obce (np. tampon, spirala wewnątrzmaciczna) – zwiększenie obfitości, nieprzyjemny zapach.

Choroby ogólnoustrojowe (np. cukrzyca , niedokrwistości) – zazwyczaj zmiana charakteru wydzieliny, zwiększenie obfitości.

, niedokrwistości) – zazwyczaj zmiana charakteru wydzieliny, zwiększenie obfitości. Nowotwory narządów płciowych – upławy z domieszką krwi, surowicze o gnilnym zapachu.

Reklama

Czytaj też: Co to jest rak szyjki macicy?