Wiesz, że nabiał to samo zdrowie, ale wypicie nawet paru łyków mleka w twoim przypadku zawsze kończy się bólem brzucha, wzdęciem lub biegunką... To może być nietolerancja laktozy, przypadłość, na którą cierpi niemal 40 proc. dorosłych Polaków.

Skąd bierze się nietolerancja laktozy?

Najczęstszą przyczyną jest niedobór laktazy, enzymu, który wydzielany jest w jelicie cienkim i umożliwia trawienie laktozy, czyli cukru mlecznego. Gdy laktoza nie może zostać rozłożona, pojawiają się przykre objawy ze strony układu pokarmowego wskazujące na nietolerancję laktozy.

Badania na nietolerancję laktozy

Ignorowanie objawów nietolerancji pokarmowej może prowadzić do kolejnych problemów zdrowotnych (np. niedożywienia, osteoporozy czy zespołu jelita nadwrażliwego). Dlatego, jeśli po mleku czujesz się źle, wybierz się do lekarza. Badaniem pozwalającym stwierdzić nietolerancję laktozy jest wodorowy test oddechowy. Pacjentowi podaje się określoną dawkę laktozy, a następnie mierzy stężenie wodoru w wydychanym powietrzu. Pomocne są również badania krwi i kału.

Dieta w nietolerancji laktozy - podstawowa metoda leczenia

Jeśli badania potwierdzą nietolerancję laktozy, konieczna będzie dieta eliminacyjna – unikanie wszystkiego, co zawiera ten właśnie składnik. To jedyna, ale także niezwykle skuteczne metoda leczenia. Na szczęście nie oznacza to, że musisz zrezygnować ze wszystkich produktów mlecznych. Bezpieczne są:

maślanka,

kwaśna śmietana,

sery pleśniowe,

kefir,

jogurt.

Zawarte w nich bakterie probiotyczne produkują laktazę, a tym samym wspomagają proces rozkładu cukru mlecznego. Po ich spożyciu objawy nietolerancji pokarmowej pojawiają się rzadziej.

Pamiętaj jednak, że wymienione produkty nie są całkowicie pozbawione laktozy. Każda osoba z nietolerancją laktozy ma indywidualny próg reakcji na ten składnik. Z tego, na bazie metody prób i błędów, musisz sprawdzić, gdzie leży twoja granica tolerancji.

Bezpiecznie można spożywać także sery twarde dojrzewające (tj. cheddar, gouda, parmezan), ponieważ praktycznie nie zawierają laktozy. W sklepach spożywczych możesz kupić produkty mleczne pozbawione laktozy w czasie produkcji. Szukaj na nich napisu "bez laktozy".

Laktaza w tabletkach - leczenie doraźne

Nietolerancji laktozy nie można trwale wyleczyć, masz ją na całe życie. Jeśli jednak wybierasz się na wesele, imprezę, spotkanie, gdzie nie będziesz mogła w pełni kontrolować tego, co jesz kup w aptece środek z laktazą. Tabletki dostarczają enzymu, którego twoje ciało nie wydziela w odpowiedniej ilości. Dzięki nim możesz zjeść laktozę i nie cierpieć z powodu wzdęć, bólu brzucha i biegunki.

Tabletki z laktazą łykaj bezpośrednio przed posiłkiem, w którym znajduje się laktoza.

