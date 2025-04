Kobiecy problem?

Dlaczego kobiety są bardziej obciążone wystąpieniem inkontynencji? Wynika to głównie ze stylu życia kobiet, a także obciążeń, jakim muszą sprostać. Największym obciążeniem, szeroko predysponującym do wystąpienia nietrzymania moczu wśród kobiet, jest ciąża i poród. Nierzadko w czasie tych fizjologicznych procesów dochodzi do destabilizacji układu mięśniowego, co tym samym zaburza sprawność kobiecego układu moczowego. Skąd w takim razie problemy z nietrzymaniem moczu u mężczyzn, skoro panowie nie rodzą dzieci? Powodów jest wiele…

Przejściowe incydenty nietrzymania moczu u panów mogą być wynikiem aktywnego zakażenia układu moczowego. Choroba, ze względu na odmienną budowę męskiego układu moczowego, zdarza się u panów rzadziej, niemniej jednak nie omija ich całkowicie.

Jakie są przyczyny choroby?

Panowie stosunkowo częściej niż panie sięgają po alkohol, który wykazuje działanie moczopędne. Do substancji o podobnym działaniu zaliczymy kofeinę, mocną herbatę, a także leki o działaniu moczopędnym (terapia przeciwnadciśnieniowa). Wszystkie one wywołują szybsze zapełnianie się pęcherza moczowego i częstszą potrzebę wizyt w toalecie.

Zaburzenia psychiczne są kolejną grupą schorzeń predysponujących do inkontynencji – występują głównie u osób młodych. Osoby starsze z kolei cechuje obniżona mobilność, spowodowana chorobami zwyrodnieniowymi, które nie wybierają płci i równie chętnie dotykają panów.

Specyficzne dla płci męskiej, utrwalone już objawy nietrzymania moczu, mogą mieć także przyczynę jatrogenną, czyli bywają spowodowane działaniami lekarskimi. Głównym winowajcą nie jest jednak lekarz, a rak prostaty, który pod względem częstości zachorowań w męskiej części populacji jest wyprzedzony jedynie przez raka płuca. Jako sposób leczenia tego nowotworu, ale także i przerostów nienowotworowych, stosowane są zabiegi operacyjne, polegające na resekcji gruczołu krokowego, czyli prostaty. Zabieg przeprowadza się poprzez dojście od cewki moczowej. Innym sposobem leczenia jest radykalne wycięcie gruczołu. Obydwa zabiegi mogą być przyczyną uszkodzeń zwieracza cewki, a tym samym powodować nietrzymanie moczu.

Samo powiększenie gruczołu krokowego może upośledzać odpływ moczu z pęcherza moczowego. Samo upośledzenie drożności odpływu moczu może być wynikiem zwężenia cewki moczowej – bardzo długiej u panów.

Uszkodzenia rdzenia kręgowego w wyniku np. wypadków mogą być powodem uszkodzenia drogi nerwowej w ośrodkach koordynujących mikcję, zawiadamiającej relaksacją ujścia pęcherza i koordynującą jednoczesne wystąpienie skurczu pęcherza. Powoduje to późniejsze powstanie uchyłów w pęcherzu moczowym (uwypukleń w ścianie), które pogarszają poniekąd funkcje pęcherza moczowego.

Wreszcie – procesy zwyrodnieniowe w stawach kręgosłupa oraz guzy mogą uszkadzać nerwy zaopatrujące pęcherz moczowy w wyniku ucisku tarczy międzykręgowej.

Powyższe dane wskazują, że jakkolwiek panie częściej są dotknięte problemem nietrzymania moczu, o tyle część przyczyn pozostaje wspólna dla obydwu płci. Warto więc każdemu pochylić się nad problemem i pamiętać, że lepiej zapobiegać chorobom, niż je leczyć.