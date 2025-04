Problem nietrzymania moczu może dotknąć kobiety w każdym wieku, jednak ryzyko wzrasta wraz z wiekiem. Momentem przełomowym jest okres około menopauzalny, kiedy w organizmie kobiety zachodzi szereg zmian hormonalnych, które nie pozostają bez wpływu także na funkcjonowanie układu moczowego. U kobiet najczęściej występuje typ nietrzymania moczu zwany wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Mimowolne wydalanie moczu następuje pod wpływem wzmożonej pracy mięśni brzucha, np. podczas wysiłku fizycznego, kichania czy defekacji.

Pierwsze objawy

Początkowo objawy pojawiają się jedynie przy dużych wysiłkach, jednak z czasem, jeżeli nie będzie zastosowane odpowiednie leczenie może dochodzić do wycieku moczu także w spoczynku. Wysiłkowe nietrzymanie moczu powstaje na skutek nadmiernej ruchomości szyi pęcherza moczowego, co jest wynikiem osłabienia siły mięśni miednicy mniejszej, które utrzymują narządy moczowo-płciowe we właściwej pozycji lub jest ono spowodowane niewydolnością mechanizmu zwieraczy.

Przebieg choroby

U mężczyzn przeważa inny typ nietrzymania moczu – tzw. nietrzymanie moczu z parcia. Polega ono na tym, że bezwiedne oddanie moczu jest poprzedzone silnym, niekontrolowanym parciem na mocz. Chory czuje, że za chwile będzie musiał skorzystać z toalety, jednak nie zawsze jest w stanie na czas do niej dotrzeć. Sygnałem do oddania moczu może być usłyszany szum wody lub dotknięcie strumienia wody.

Przyczyny występowania

Przyczyną nietrzymania moczu z parcia często jest nadmierna reaktywność pęcherza moczowego lub łagodny przerost prostaty, jakże częsta dolegliwość u starszych osób. Nietrzymanie moczu może być też następstwem operacji wycięcia gruczołu krokowego. Rak prostaty i inne nowotwory oraz przeżuty atakujące miednicę małą oraz narządy płciowe, mogą być przyczyną niekontrolowanego wypływu moczu. Bezwiedne oddawanie moczu może być także jednym z objawów cukrzycy a także chorób układu nerwowego – dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Mężczyźni częściej niż kobiety boją się zgłosić ze swoim problemem do specjalisty. Podobnie jak zaburzenia erekcji, traktują nietrzymanie moczu jako integralną część starości.

Z nietrzymaniem moczu można walczyć, skuteczniej i mniej inwazyjnie w początkowej fazie choroby. Później często jedynym wyjściem jest operacja. Samo nietrzymanie moczu nie jest chorobą śmiertelną, jednak może być objawem bardzo poważnego schorzenia. Dlatego w każdym przypadku takich dolegliwości chory powinien zgłosić się do specjalisty.

