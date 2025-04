Na pytanie odpowiada stomatolog Magdalena Pieniążek

Tak, są już takie sposoby i coraz więcej pacjentów o nie pyta.

- Rosnącym zainteresowaniem cieszy się nieinwazyjna metoda terapii ortodontycznej (przeznaczona zwłaszcza dla osób dorosłych), tzw. Clear Aligner. Są to przezroczyste nakładki, które prostują zęby, jednocześnie zastępując aparaty stałe i zdejmowane. Są niewidoczne i bezbolesne, zapewniają wysoki komfort użytkowania. Pacjent dostaje trzy szyny: od miękkiej do najtwardszej i przechodzi przez kolejne etapy prostowania. Cena leczenia waha się od 7 do 9 tys. zł i zależy od tego, ile faz jest potrzebnych w procesie prostowania. Nie opłaca się więc leczyć tą metodą wad bardziej skomplikowanych, bo konieczna jest większa liczba etapów, co podnosi koszt.

- Oprócz tej metody dostępna jest także udoskonalona wersja klasycznych aparatów z tzw. zamkami estetycznymi wykonanymi z porcelany czy kryształu. Są znacznie mniej widoczne od starszych typów, ale proces leczenia trwa dłużej. Stosuje się je przy mniejszych wadach,

a koszt leczenia trwającego 2–2,5 roku to około 7–8 tys.

- Dla pacjentów potrzebujących dużych przemieszczeń (na przykład po usunięciu zębów) odpowiednie są aparaty samoligaturujące. Ich zaletą jest też to, że można robić dłuższe przerwy między wizytami u specjalisty, ale są niestety nieco widoczne. Często polecamy je osobom, które pracują za granicą i nie mogą być co miesiąc na wizycie kontrolnej. Koszt leczenia to ok. 7–8 tys. zł.

- Widoczność aparatu redukują także tzw. modele językowe (lingwalne). Jest to jednak leczenie dużo droższe (całkowity koszt sięga 10–12 tys. zł) i mniej komfortowe dla pacjenta, bo aparat, ze względu na umieszczenie, czasem rani język. Znajduje zastosowanie u niewielkiej liczby pacjentów.