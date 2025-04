O niewydolności krążenia mówimy wtedy, gdy serce zaczyna pompować za mało krwi. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu choroba ta dotyczyła tylko starszych osób. Teraz jednak dotyka nawet trzydziestolatków.

Skąd ten problem:

Niewydolność krążenia zwykle rozwija się po urazie serca. Takim urazem może być np. zawał (niewydolność to zmora osób po zawale). Może też pojawić się w konsekwencji naszych zaniedbań. Cierpią na nią m.in. osoby, które nie leczą nadciśnienia, mają chorobę wieńcową (spowodowaną nadmiarem cholesterolu). Ryzyko niewydolności wzrasta też u cukrzyków.

Jak się objawia:

Charakterystycznym symptomem są obrzęki nóg, które mijają po odpoczynku. Często dołączają do nich kłopoty ze snem, zmęczenie i płytki oddech, któremu towarzyszą uczucie duszności i przyspieszone bicie serca. Objawy powinny nas skłonić do wizyty u lekarza. Im szybciej zaczniemy się leczyć, tym mniejsze będą zmiany w sercu.

Metody leczenia:

Najpierw trzeba chorobę potwierdzić – konieczne EKG i RTG klatki piersiowej. W leczeniu stosuje się leki powstrzymujące niewydolność. Ważna jest też postawa chorego – m.in. unikanie soli, zrzucanie nadwagi, sport.

