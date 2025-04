Niewydolność serca to choroba przewlekła i niestety nieuleczalna (poza sytuacją przeszczepienia serca). Prawie zawsze jest także postępująca. Przyczynami niewydolności serca może być choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe serca czy choroby uwarunkowane genetycznie takie jak kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Nieleczone uszkodzenie serca stale postępuje i nieuchronnie prowadzi do śmierci.

Mechanizm życia

Serce jest bardzo ważnym narządem: spełnia rolę pompy, która pod ciśnieniem tłoczy krew do wszystkich komórek, zapewniając dostawę tlenu i innych niezbędnych do funkcjonowania składników (np. dla mózgu - glukozę). Gdy serce nie ma siły pompować krwi, pojawiają się objawy spowodowane niedotlenieniem organizmu. Początkowo może być to zadyszka przy większych wysiłkach, uczucie osłabienia, czy pojawiające się wieczorem obrzęki wokół kostek. Zaniedbanie tych objawów prawdopodobnie spowoduje ich nasilenie, aż do sytuacji, w której wykonanie jakiejkolwiek czynności będzie niemożliwe ze względu na duszność, poruszanie się uniemożliwią obrzęki kończyn dolnych, a sen będzie możliwy tylko w pozycji siedzącej. Co zatem zrobić, by do takiej sytuacji doszło jak najpóźniej?

Najważniejsze – leczyć!

Po pierwsze należy zająć się chorobą, która doprowadziła do niewydolności serca. Jeśli jest to choroba wieńcowa, należy rozważyć możliwość leczenia – zachowawczą (tabletki, zmiana stylu życia) obowiązującą wszystkich, a także zabiegową – kardiologię inwazyjną lub kardiochirurgię. Nadciśnienie tętnicze należy leczyć tak, aby wartości mieściły się w granicach maksymalnie do 140/90mmHg. Należy unikać soli - jej spożycie u osób cierpiących na niewydolność serca nie powinna przekraczać 6g NaCl/dobę (3g Na). Bardzo pomocny jest także codzienny pomiar wagi, dający stosunkowo szybko informację o nadmiernym nawodnieniu organizmu. W sytuacji zwiększenia masy ciała zwiększenie dawki leku diuretycznego (moczopędnego) np. furosemidu może uchronić przed hospitalizacją.

Co oprócz leczenia farmakologicznego?

Poza leczeniem farmakologicznym i stosowaniem się do zaleceń lekarskich – regularnego przyjmowania leków, stosowania diety z ograniczoną zawartością sodu i tłuszczów zwierzęcych, trzeba pamiętać o codziennym, regularnym i umiarkowanym wysiłku fizycznego.

Niewydolność serca jest bardzo powszechną chorobą szczególnie w grupie osób powyżej 55 roku życia. Ostatnimi laty kładzie się nacisk na profilaktykę pierwotną, czyli zapobieganie rozwojowi tej choroby - intensywnym leczeniu chorób prowadzących do wystąpienia niewydolności serca.