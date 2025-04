Nikiel (Ni) został odkryty przeszło 260 lat temu i jest piątym, co do występowania, pierwiastkiem na świecie. Zaliczany do mikroelementów, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Skutecznie chroni przed rdzą – wystarczy pokryć przedmioty narażone na korozję niewielką warstwą niklu. Monety to nic innego jak stop niklu z miedzią. Metal ten jest używany również do wyrobu taniej biżuterii, klamer w spodniach, guzików oraz oprawek okularów. I właśnie to zastosowanie bywa powodem wielu problemów alergików. Z tego powodu warto przyjrzeć się temu wyjątkowemu pierwiastkowi.

Alergia na nikiel – objawy i diagnoza

Wypryski, pojawiające się na częściach ciała, które kontaktowały się z metalem, są objawami uczulenia kontaktowego. Oprócz zmian skórnych, mogą pojawiać się również typowe reakcje alergiczne, takie jak: katar, duszności (zwłaszcza tych ostatnich nie należy bagatelizować). W przypadku wystąpienia tych objawów, warto skonsultować się z alergologiem oraz dermatologiem.

Aby potwierdzić alergię na nikiel, należy wykonać testy skórne (testy płatkowe). Polegają one na nałożeniu na skórę testowanych substancji i zabezpieczeniu ich odpowiednim plastrem. Badania wykonuje się przez kilka dni, według określonego schematu, co pozwala ocenić reakcję skóry.

Mam alergię na nikiel – co dalej?

Najbardziej skuteczną metodą uniknięcia przykrych konsekwencji związanych z nadwrażliwością na nikiel jest wyeliminowanie go z codziennego życia, na przykład paski z niklowanymi sprzączkami można zastąpić paskami z plastikowymi sprzączkami, a niklowane guziki można obszyć materiałem od wewnątrz lub zastąpić je plastikowymi guzikami. Niestety nie gwarantuje to 100-procentowej ochrony przed objawami alergii. Nikiel jest zawarty w ogromnej ilości produktów spożywczych, np. w kukurydzy, kapuście, pomidorach i przetworach pomidorowych, serach topionych, brzoskwiniach, bananach, czekoladzie, konserwach, piwie, mocnych herbatach. Warto więc skontaktować się z alergologiem, aby ustalić odpowiednią dietę.

Tak jak w przypadku innych alergii, skuteczne lekarstwo na nadwrażliwość na nikiel nie istnieje. Co prawda objawy skórne w postaci wysypki można doraźnie leczyć maściami i kremami działającymi miejscowo, ale w przypadku pozostałych objawów warto uzbroić się w cierpliwość, stosować do zaleceń lekarza i czekać na kolejny przełom w medycynie.

Weronika Pleban