Istnieje coraz więcej dowodów na to, że niektóre odmiany koronawirusa mogą być odporne na przeciwciała produkowane po szczepieniu na COVID-19. To oznacza, że część mutacji może być odporna na szczepionki. Wyniki badań nie są na razie jednoznaczne.

Naukowców najbardziej niepokoi mutacja koronawirusa 501Y.V2 odkryta pod koniec 2020 roku w RPA. W badaniach wykorzystywano krew ozdrowieńców albo osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Sprawdzano zdolność przeciwciał do neutralizacji różnych wariantów patogenu.

Autor jednej z prac, dr Alex Sigal z Africa Health Research Institute w Durbanie, zaobserwował niepokojące zjawisko - wyizolowana substancja z przeciwciałami nie była w stanie tak skutecznie zneutralizować nowego wariantu wirusa, jak poprzednie znane już mutacje krążące na świecie.

Kluczowe jest miejsce mutacji w komórce wirusa. W przypadku zagrażających wariantów do zmian doszło w regionie białka wypustowego (białka kolca) - części wirusa, która umożliwia rozpoznanie i zakażenie komórek gospodarza. Dlatego wirus mógł szybciej niż przewidywano znaleźć drogę ewakuacji.

Było niemal pewne, że z czasem wirus (podobnie jak np. wirus grypy) wytworzy tzw. mutacje ucieczki, które pozwolą mu uniknąć przeciwciał wytworzonych przez organizm po przechorowaniu COVID-19 lub po podaniu szczepionki. Jednak naukowcy nie spodziewali się, aby tak szybko mogły powstać warianty odporne na szczepionkę.

Badania nie pokazują jednoznacznie, jak będzie reagował cały układ odpornościowy na nowe warianty po szczepieniu. Na razie prace dotyczą wybiórczych składników układu immunologicznego a eksperymenty prowadzone są w laboratorium. Dlatego nie wiadomo, czy mutacje są odporne na szczepionkę.

Eksperci przypominają również, że celem szczepień jest przede wszystkim ograniczenie przypadków hospitalizacji po zakażeniu oraz zminimalizowanie powikłań koronawirusa. Nawet jeśli dojdzie po przyjęciu preparatu do zachorowania, to może ono przebiegać łagodniej.