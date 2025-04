Jak naprawić zęby przed ślubem?



Suknia ślubna od projektanta, coś pożyczonego, coś starego, niebieskiego, wymarzony pan młody i… nowe zęby. To od niedawna zestaw obowiązkowy każdej panny młodej. Hitem ostatnich miesięcy jest stomatologia przedślubna. Przyszłe panny młode w ekspresowym tempie chcą mieć białe zęby, skorygowane uśmiechy i pozamykane diastemy. Ma być perfekcyjnie, zdrowo i biało, tak jak na ślubie księżnej Kate. Jakie zabiegi chętnie wybierają panny młode?

– Dziewczyny chcą zachwycać na weselu, dlatego popularne są całkowite metamorfozy uśmiechu przy pomocy licówek, które zmieniają kształt i kolor zębów. W ten sposób usuwa się przerwy między zębami, wydłuża je, tworzy nową, atrakcyjną symetrię uśmiechu. Jeśli wesele planowane jest z ponad rocznym wyprzedzeniem, często panny młode decydują się na leczenie ortodontyczne, prostujące zęby przy pomocy aparatów kosmetycznych. Hitem jest wybielanie zębów, które usuwa przebarwienia i rozjaśnia zęby, tak aby pasowały one do całej weselnej oprawy – mówi lek. stom. Wojciech Faferko z Centrum Implantologii i Ortodoncji Dentim Clinic w Katowicach.

Kiedy zęby są przebarwione, żółte, szare – wybielanie DentimClear



DentimClear to kilkuetapowe usuwanie przebarwień składające się z: zabiegów skalingu i piaskowania oraz bezbolesnego zabiegu wybielania w gabinecie, podczas którego na zęby nakłada się żel, którego cząstki następnie aktywuje się zimnym, niebieskim światłem akceleratora.

Dzięki reakcji utleniania z powierzchni zębów usuwane są przebarwienia z kawy, papierosów, tzw. kolorowej diety. Ostatni etap polega na podtrzymaniu efektu już w domu. Pomagają w tym specjalne szyny zakładane na noc. Efekt utrzymuje się nawet przez 2-lata, o rok dłużej niż w tradycyjnej, ekspresowej metodzie.

Sam zabieg wybielanie w gabinecie trwa zaledwie 60 minut i po tym czasie z gabinetu wychodzimy z zębami jaśniejszymi o od 5 do 14 stopni w skali VITA. Są to zmiany zauważalne gołym okiem, które utrzymują się przez rok.

DentimClear wydłuża ten efekt o kolejny rok, dzięki domowym zabiegom podtrzymującym. W ten sposób nie tylko zęby pozostają białe, ale także chronimy je przed nadwrażliwością, która często pojawia się u osób stosujących wybielanie ekspresowe w gabinecie.

Czas zabiegu: 1 wizyta.

1 wizyta. Cena: 1400 zł.

Kiedy potrzebna jest szybka metamorfoza uśmiechu – licówki SoftVeneers



Ultracienkie licówki SoftVeneers mają średnio 0,2 mm i są często o połowę cieńsze od tradycyjnych licówek, które mają od 0,4 do 0,8 mm. W praktyce oznacza to koniec ze szlifowaniem zębów pod licówki.

Do tej pory żeby nałożyć licówkę stomatolog musiał usunąć nadmiar zęba, zeszlifowując jego wierzchnią warstwę, w przeciwnym razie zęby stałby się zbyt grube i masywne. Wiązało się to zarówno ze znieczuleniem pacjenta, jak również koniecznością założenia tymczasowych koron do czasu przygotowania licówek. Ultracienkie licówki nie wymagają szlifowania lub szlifowanie jest bardzo niewielkie, dzięki czemu nasze zęby pozostają praktycznie nienaruszone.

Zanim dentysta założy licówki, wykonuje analizę estetyczną uśmiechu i jego symulację, dzięki czemu możemy podejrzeć efekt końcowy. Wycisk, na podstawie którego protetyk tworzy zęby, jest pobierany na jednej wizycie, na kolejnej licówki są już mocowane. Sam zabieg przypomina to troszkę naklejanie sztucznego paznokcia.

Zastosowanie : diastemy, nierówna linia uśmiechu, zaburzona proporcja zębów, ukruszone i ułamane zęby.

: diastemy, nierówna linia uśmiechu, zaburzona proporcja zębów, ukruszone i ułamane zęby. Czas leczenia : 2–3 tygodnie.

: 2–3 tygodnie. Cena: 2800 zł – 1 licówka.

Kiedy do ślubu pozostał rok – aparaty językowe Incognito



Nie po widocznej stronie zębów, czyli licowej, a od wewnętrznej strony – w ten sposób coraz częściej zakłada się w jamie ustnej specjalne aparaty ortodontyczne. Efekt: aparat jest całkowicie niewidoczny i nie przeszkadza.

– Patrząc na uśmiech osoby noszącej aparat Incognito nie zobaczymy zamków, drutów, zatrzasków, tylko zęby – mówi lek. stom. Wojciech Fąferko.

Nie zmienia to jednak faktu, że aparat w ukryciu wykonuje swoją pracę. W odróżnieniu od innych rozwiązań, w przypadku aparatu językowego każdy zamek jest indywidualnie projektowany. Dopasowuje się go do kształtu zęba, jego długości, rozmiaru, obecnych na powierzchni nierówności. Do konstrukcji aparatu wykorzystuje się specjalny stop złota i irydu, dzięki czemu zamki są o wiele mniejsze i dyskretne.

Zastosowanie aparatu Incognito skraca także czas leczenia. Duża w tym zasługa indywidualnego projektowania każdego aparatu. Wycisk u pacjenta pobierany jest komputerowo, za pomocą skanera CAD/CAM, a nie masy plastycznej. Każdy zamek jest więc indywidualnie dopasowany do zęba, przez co zmniejsza się ryzyko dyskomfortu i odklejenia. Zamki są także o 30% mniejsze niż w tradycyjnych aparatach stałych. Łuki z kolei, łączące zamki, są doginane przez specjalne roboty. Sam proces leczenia przebiega ściśle z pracą łuku.

Zastosowanie : wady pionowe (jak zgryz otwarty i głęboki), wady poprzeczne (np. asymetrie), inne nieprawidłowości (np. stłoczenia zębów).

: wady pionowe (jak zgryz otwarty i głęboki), wady poprzeczne (np. asymetrie), inne nieprawidłowości (np. stłoczenia zębów). Czas leczenia od 9 do 24 m-cy.

od 9 do 24 m-cy. Cena: 9500 zł.

