Ciągle męczy mnie chrypka

Jeśli objaw ten nie ustępuje po kilku tygodniach, Twój lekarz sprawdzi czy przyczyną chrypki nie jest jakaś inna patologia, która wymaga intensywniejszego leczenia. W przypadku nauczycieli chrypka związana być może z zawodowym przeciążeniem. Dzieje się tak szczególnie po dłuższej przerwie, np. po wakacjach. Nauczyciel palący papierosy, czyli posiadający dwa czynniki ryzyka, ma już bardzo duże ryzyko rozwinięcia przewlekłej chrypy w czasie swej pracy. Podobnie działa nadmierne spożywanie alkoholu.

Gdy w krtani rośnie nowotwór

Również zmiany nowotworowe w obrębie krtani i gardła mogą stać się przyczyną chrypki. Zmiany te naciekają na skomplikowany i bardzo precyzyjny model narządu dźwiękotwórczego, przez co tworzą się zniekształcenia głosu. Są to objawy bardzo wczesne, przez co pozwalają na szybkie zdiagnozowanie zmiany rozrostowej.

Stosuje się zasadę, iż każda osoba paląca, u której stwierdza się chrypkę trwającą powyżej 3 tygodni powinna zostać zakwalifikowana do badania laryngologicznego.

Nagła chrypka

Kiedy chrypka pojawia się bardzo szybko i towarzyszą jej dodatkowe objawy infekcji, możliwa jest przyczyna pod postacią zapalenia krtani lub gardła powodowana przez bakterie lub wirusy. Jest to stan łatwy do leczenia, jednak często wymaga konsultacji lekarskiej. Do chorób, dla których charakterystycznym objawem jest chrypka należy błonica. Jest to jednak choroba, która w naszych czasach została zlikwidowana przez szczepienia ochronne dzieci.

Chrypka w chorobach reumatycznych

Również choroby reumatyczne mogą powodować powstanie chrypki poprzez rozwijanie stanu zapalnego w obrębie stawów krtani. Do schorzeń tych należą do nich reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa i toczeń trzewny.

Uszkodzony nerw

Podczas operacji tarczycy możliwe jest uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego unerwiającego mięśnie sterujące fałdami głosowymi. Nerw ten bowiem przebiega właśnie w okolicy tarczycy i łatwo jest go dotknąć, co już może powodować chrypkę.

Jeśli po operacji tarczycy wystąpi u Ciebie chrypka, nawet po dłuższym czasie, konieczna jest konsultacja chirurgiczna i laryngologiczna.