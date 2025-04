Zapalenie nerwu wzrokowego jest to proces zapalny dotyczący II nerwu czaszkowego, który doprowadza do zaburzenia jego funkcji. W zależności od lokalizacji wyróżnia się dwie postacie zapalenia nerwu wzrokowego:

zapalenie wewnątrzgałkowe,

zapalenie pozagałkowe.

Zapalenie wewnątrzgałkowe jest najczęściej powodowane przez wirusy. Występuje najczęściej u dzieci.

Zapalenie pozagałkowe charakteryzuje się z kolei tym, że nie można zidentyfikować czynnika sprawczego. Występuje ono znacznie częściej niż postać wewnątrzgałkową!

Jakie są objawy?

Najczęstszym objawem jest nagłe pogarszanie się ostrości wzroku, prowadzące często do całkowitego zaniewidzenia. Współwystępuje również upośledzenie widzenia barw. Choroba może zaczynać się od tzw. „mroczka centralnego“ , czyli drobnej zmiany w polu widzenia. Dosyć charakterystyczny jest ból gałki ocznej.

O czy może świadczyć?

Obecność zapalenia nerwu wzrokowego najczęściej świadczy o infekcji. Jednak zawsze należy liczyć się z tym, że jest to początek groźnej choroby neurologicznej – stwardnienia rozsianego (SM) ! Choroba ta polega na demielinizacji włókien nerwowych. Charakterystyczny przebieg to rzuty zaostrzeń przeplatające się okresami remisji. U około 10% chorych przebiega łagodnie. W pozostałych przypadkach rzuty występują z częstotliwością około 1,2 na rok. Niestety w 10-5% dochodzi do gwałtownego postępu choroby, który doprowadza do inwalidztwa. Nerw wzrokowy jest nerwem, najczęściej zajmowanym w SM. W tym celu poza badaniami okulistycznymi lekarz powinien skierować chorego na badanie rezonansem magnetyczny. Zdarza się, że na podstawie samego wywiadu można stwierdzić, iż przyczyną jest SM.

Czy będzie tak jak wcześniej?

Rokowanie w zapaleniu nerwu wzrokowego jest zazwyczaj pomyślne. Ostrość wzroku ulega poprawie, jednak niestety często zdarza się, że jest gorsza niż przed zachorowaniem. W przypadku, gdy choroba nawraca należy liczyć się z całkowitym zanikiem nerwu wzrokowego.

Jakie jest leczenie?

W leczeniu stosuje się głównie leki działające objawowo – sterydy. Ich zadaniem jest zahamowanie stanu zapalnego. Leczenie rozpoczyna się gdy objawy ulegają znacznemu nasileniu.

W przypadkach gdy przyczyną jest SM leki stosuje się bez względu na intensywność objawów!