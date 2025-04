Menopauza to ostatnie krwawienie miesięczne. Wynika ona z fizjologicznego, genetycznie zaprogramowanego wygasania czynności jajników i stanowi przejście z okresu reprodukcyjnego do starości. Czasem już w okresie przed menopauzą (czyli w tzw. okresie okołomenopauzalnym) występuje zmiana rytmu krwawień miesięcznych u kobiet, które do tej pory miesiączkowały regularnie.

Mogą im towarzyszyć tzw. objawy wypadowe (np. uderzenia gorąca), zapowiadające menopauzę. Jest to wynikiem przemian hormonalnych w związku z ustawaniem produkcji hormonów płciowych przez jajnik.

Zły estrogen, dobry progesteron

Początkowo - w okresie okołomenopauzalnym - dochodzi do nierównowagi pomiędzy stężeniem estrogenów ( których jest względnie za dużo) a ochronnie działającego progesteronu. Po menopauzie natomiast jajnik przestaje wydzielać estrogeny i ich poziom zmniejsza się drastycznie, zwłaszcza u kobiet szczupłych (bo tkanka tłuszczowa bierze udział w wytwarzaniu jednego z nich, tzw. estronu).

Spadek poziomu estrogenów powoduje zmiany zanikowe narządu rodnego oraz sutków, sprzyja osteoporozie oraz chorobie niedokrwiennej serca. Z kolei jego nadmiar, który u kobiet otyłych może nawet 20-krotnie przekraczać normę, prowadzi do nieprawidłowych rozrostów błony śluzowej macicy oraz nowotworów.

Uważa się, że otyłość w wieku 50-59 lat jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka błony śluzowej macicy (zwanego rakiem endometrium)!

Czerwony alarm

Krwawienia występujące po menopauzie (zwłaszcza jakiś czas po ustaniu krwawień miesięcznych) są zjawiskiem nieprawidłowym i wymagają bezwzględnie wizyty u ginekologa. Mogą wystąpić z różnych przyczyn. Obfite i ciągłe krwawienia z pochwy lub podbarwione krwią, upławy o nieprzyjemnym zapachu to objawy bardzo niepokojące, wskazujące na nowotwór pochwy, szyjki lub trzonu macicy.

Z innych przyczyn należy wymienić: nieprawidłowe rozrosty błony śluzowej macicy (które poprzedzają wystąpienie raka), obecność mięśniaków lub polipów, rak jajnika (gdy wydziela estrogeny). Niewielkie krwawienia i plamienia mogą wynikać także ze zmian zanikowych narządu rodnego i wtedy nie są groźne.

W każdym przypadku nieprawidłowych krwawień należy przeprowadzić badanie ginekologiczne oraz USG narządu rodnego. Ponadto należy pobrać do badania histopatologicznego (czyli badania pod mikroskopem, które jako jedyne może wykluczyć proces nowotworowy) fragment endometrium drogą biopsji lub wyskrobiny z jamy macicy oraz kanału szyjki macicy, uzyskane w trakcie wyłyżeczkowania. Czasem pomocne bywają także inne badania, np. endoskopowe, a leczenie zależne jest od stwierdzonej przyczyny.

