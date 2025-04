Nazywana jest chorobą brudnych rąk, bo przenosi się drogą fekalno-oralną. Związana jest w niską higieną osobistą i rzadkim myciem rąk. Wystarczy, że nosiciel (wcale nie musi chorować!) nie umyje rąk po wizycie w toalecie, by na klamkach, klawiaturze komputera, meblach znalazły się zarazki wywołujące czerwonkę. Najczęściej występującą czerwonką jest czerwonka bakteryjną, rzadziej pojawia się czerwonka pełzakowata (amebowa).

Reklama

Objawy czerwonki bakteryjnej

Chorobę wywołuje Gram-ujemna pałeczka z rodzaju Shigella. Zachorowania najczęściej zdarzają się w krajach tropikalnych, choć także w Polsce nie brakuje nosicieli czerwonki. Choroba wywołuje objawy ze strony układu pokarmowego:

gwałtowne biegunki z domieszką krwi, niekiedy także ropy (wywołane zapaleniem jelita grubego),

bolesne wypróżnienia,

skurczowe bóle brzucha

gorączkę,

nudności,

bóle mięśni i kości.

Czerwonkę leczy się antybiotykami. Zwykle podaje się ampicylinę i dodatkowo sulfametoksazol. Konieczne jest też nawadnianie chorego oraz stosowanie lekkostrawnej diety.

Objawy czerwonki pełzakowatej (amebowej)

Szczególnie narażone są na nią osoby podróżujące do strefy tropikalnej oraz subtropikalnej. Wywołuje ją pasożyt. Ten rodzaj czerwonki jest znacznie bardziej niebezpieczny, bo nieleczony może prowadzić do groźnych powikłań, a nawet śmierci. Objawy czerwonki pełzakowatej to:

silne bóle brzucha,

ropna i krwista biegunka,

wzdęcia,

krwiste stolce,

silne osłabienie,

nudności,

bolesne parcie na stolec,

owrzodzenie w okolicy odbytu,

gorączka,

powiększenie wątroby,

kaszel, niekiedy połączony z ropną plwociną.

W leczeniu czerwonki pełzakowatej stosuje się leki przeciwpasożytnicze. Często terapia odbywa się warunkach szpitalnych, ponieważ choroba ta niesie za sobą duże ryzyko powikłań, np. w postaci ropnia wątroby lub jelita grubego.

Uwaga! Pełzak wywołujący czerwonkę może doprowadzić także do pełzakowicy mózgu, która jest śmiertelna, lub pełzakowicy płucno-opłucnowej, która stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Dlatego lepiej nie lekceważyć objawów tej choroby i w razie podejrzeń szybko skonsultować się z lekarzem.

Reklama

Polecamy!

Wszystko, co powinnaś wiedzieć o chorobach tropikalnych

Jakie szczepienia warto wykonać przed podróżą?