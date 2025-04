Osteoporoza – choroba bezobjawowa

W początkowym okresie rozwoju osteoporoza przebiega bezobjawowo, dyskretnie pozbawiając szkielet minerałów i osłabiając go. Często pierwszym symptomem choroby staje się dopiero złamanie kości.

Pacjenci dotknięci osteoporozą często zgłaszają bóle kostne pod wpływem większych obciążeń. Objaw ten jest jednak niezbyt charakterystyczny ze względu na częste współistnienie choroby zwyrodnieniowej stawów i trudno jest jednoznacznie powiązać ból z jedną bądź drugą chorobą.

Widoczne objawy osteoporozy

U osób z osteoporozą (inaczej - zrzeszotnieniem kości) w miarę postępu choroby dochodzi do obniżenia wzrostu. Jest to spowodowane złamaniami kompresyjnymi kręgów. Stają się one spłaszczone, kręgosłup ulega skróceniu, a więc i wzrost całkowity się obniża, średnio o około 2 cm na każdy złamany kręg.

Same złamania powstają przy zwykłych codziennych czynnościach i nie muszą być związane z urazem czy nadmiernym wysiłkiem. Złamanie kompresyjne kręgu może wystąpić nawet jako skutek banalnego kichnięcia. Zazwyczaj nie daje ono żadnych objawów i pozostaje niezauważone, a wykrywane jest przypadkowo po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego.

Jedynie w nielicznych przypadkach złamanie kręgu objawia się silnym, ostrym bólem kręgosłupa. Dodatkowo u osób z osteoporozą dochodzi do pogłębienia kifozy, czyli wygięcia ku tyłowi, w odcinku piersiowym kręgosłupa (tzw. garb starczy).

Poważne złamania

Najczęstszą sytuacją związaną z osteoporozą, która sprowadza pacjenta do lekarza staje się złamanie kości długiej. Dla osteoporozy charakterystyczne są tak zwane złamania niskoenergetyczne, czyli takie, do których dochodzi przy niewielkim urazie, niegroźnym dla osób zdrowych.

Istnieje kilka typowych lokalizacji złamań osteoporotycznych. Niektóre z nich mogą być bardzo groźne i wiążą się z długotrwałym leczeniem i rehabilitacją oraz zwiększoną częstością powikłań. Do takich zaliczyć można złamanie szyjki kości udowej, które często jest przyczyną unieruchomienia w łóżku na długi czas i wielu poważnych komplikacji, w tym zgonu.

Niezależnie od zastosowanego leczenia, śmiertelność po złamaniu kości udowej wynosi aż 20%! Inne typowe dla osteoporozy miejsca złamań to wspomniane już złamania kompresyjne kręgów, a także złamania kości ramiennej oraz dalszego odcinka kości promieniowej (tuż przy nadgarstku).

Jak wspomniano powyżej, początek osteoporozy jest bardzo dyskretny i podstępny. Dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat czynników ryzyka choroby i, w razie jej podejrzenia, niezwłocznie zgłosić się do lekarza w celu wykonania densytometrii – badania, za pomocą którego można precyzyjnie ocenić stan kośćca.

