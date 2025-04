Choroby ogólnoustrojowe

Najczęściej ze schorzeń niezwiązanych bezpośrednio z jamą ustną objawy w tym regionie dają choroby ogólnoustrojowe. Należy tu wymienić cukrzycę, choroby wątroby, AIDS, nadciśnienie, mocznicę, niedokrwistość, alkoholizm, miażdżycę. Jak więc widać lista możliwych chorób jest bardzo dużą, o szerokim spektrum dotkniętych nimi narządów. W przypadku chorób ogólnoustrojowych zwykle występują również objawy z innych układów bądź narządów.

Choroby zakaźne

Błonę śluzową jamy ustnej upodobały sobie bardzo wirusy, dlatego też wiele częstych chorób o podłożu wirusowym objawia się w jamie ustnej. Sztandarowym przykładem jest odra, w przebiegu której śluzówka staje się obrzęknięta, matowa i pojawiają się plamki Koplika, czyli wykwity wielkości łebka szpilki na błonie śluzowej policzków na wysokości zębów trzonowych. Gdy choroba zacznie się objawiać na skórze w jamie ustnej, można zobaczyć białawy nalot na dziąsłach. Inną chorobą wirusową widoczną w jamie ustnej jest ospa, w przebiegu, której pojawiają się wypełnione białą treścią pęcherzyki, które szybko pękają i zostawiają bolesne nadżerki. W płonicy błona śluzowa jest zaczerwieniona i rozpulchniona, a po kilku dniach staje się malinowa.

Grzybica jamy ustnej, czy leukoplakia są objawami wskaźnikowymi. Mogą sugerować AIDS.

Schorzenia krwi i układu krążenia

Wyjątkowo wyraziście manifestują się w jamie ustnej niedokrwistości. Ogólnym objawem jest mniej różowy kolor śluzówek. W niedokrwistości złośliwej (niedobór czynnika Castla) na grzbiecie języka pojawiają się przemijające poprzeczne smugi. Natomiast w niedokrwistości z braku żelaza obserwuje się zanik brodawek językowych a w niedokrwistości plastycznej nadżerki i zmiany wrzodziejąco martwicze. Ponadto zmiany w jamie ustnej towarzyszą agranulocytozie i niektórym odmianom białaczek.

Zaburzenia hormonalne

Bladosina, zgrubiała śluzówka jest charakterystyczna dla niedoczynności tarczycy, zaś szeroki gruby, suchy język to objaw nadczynności tego gruczołu. W cukrzycy obserwujemy suchość jamy ustnej, zaburzenia smaku, cuchnięcie z ust. Brązowe i ciemne plamy na błonie śluzowej to objaw choroby Addisona. Podczas przekwitania, w początkowej fazie, natomiast obserwujemy skłonność do stanów zapalnych i rozrostowych dziąseł a w późniejszym okresie do zmian zanikowych.

Z powyższych informacji wynika, że nie należy lekceważyć objawów ze strony jamy ustnej nawet, jeżeli nie dają one szczególnych dolegliwości, bowiem mogą nas ostrzegać przed poważnymi chorobami.