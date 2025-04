fot. Fotolia

Zbliżają się Walentynki, a całowanie to znana na całym świecie forma okazywania miłości. Jakie korzyści daje ta zakorzeniona od wieków w kulturze tradycja? Czy przez pocałunek można się zarazić próchnicą? Warto poznać obie strony medalu.

Całuj się na zdrowie, bo…



…pocałunki sprawią, że będziesz szczęśliwszy/a!



Podczas pocałunku organizm wytwarza większą ilość endorfin zwanych „hormonami szczęścia”. Hormony te odpowiadają za samopoczucie, odczuwanie bólu i przyjemności, regulują ciśnienie, temperaturę ciała oraz wpływają na apetyt. Zwiększony poziom serotoniny i dopaminy poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Całowanie pozwala rozładować napięcie i obniżyć hormon stresu, którego poziom zwiększa się po nerwowym dniu. Wysoki poziom kortyzolu jest przyczyną kłopotów z zaśnięciem i wybudzania się w nocy, co negatywnie wpływa na pracę organizmu i zaburza rytm dnia.

…całowanie zapobiega zmarszczkom!



W czasie całowania pracuje wiele mięśni twarzy, które napinają skórę, co zapobiega tworzeniu się zmarszczek. Będzie ona lepiej ukrwiona i na dłużej zachowa młody wygląd, a policzki i kąciki ust pozostaną jędrne.

…buziaki działają jak naturalna szczepionka!



Każdy posiada część własnych bakterii, różniących się od mikroorganizmów innych ludzi. Podczas całowania są one wymieniane między partnerami, co uodparnia ich na nowsze szczepy tych organizmów. Podczas pocałunku zwiększa się również wydzielanie śliny, która oczyszcza jamę ustną z resztek jedzenia, zawiera substancje zwalczające bakterie i zapobiega erozji szkliwa.

Wady pocałunków



Korzyści jakie niosą ze sobą pocałunki jest bardzo wiele i mają one pozytywny wpływ na nasz organizm oraz samopoczucie. Należy jednak pamiętać, że za tą przyjemną i pozornie bezpieczną czynnością, kryje się zagrożenie dla zębów i jamy ustnej.

Próchnica



Próchnicą można łatwo zarazić się poprzez pocałunek, ponieważ ta choroba zębów jest zakaźna. Wywołują ją bakterie, które mogę przedostać się do jamy ustnej drugiej osoby ze śliną i drobinkami jedzenia. Te szkodliwe mikroorganizmy podczas metabolizowania cukrów zakwaszają środowisko jamy ustnej, co w konsekwencji prowadzi do demineralizacji szkliwa i powstawania płytki nazębnej.

– Jest to choroba niebezpieczna także dla całego organizmu. Bakterie i toksyny znajdujące się w zaniedbanej jamie ustnej mogą przedostać się do krwiobiegu i doprowadzić do chorób serca oraz zakażenia innych organów wewnętrznych – mówi lek. dent. Przemysław Uliasz, ekspert kampanii „Lekcja Stomatologii”.

Pocałunki są przyjemną formą wyrażania uczuć i nie powinno się z nich rezygnować. Należy jednak pamiętać, że mogą być przyczyną zarażenia próchnicą, która może mieć wpływ na cały organizm.

Aby działać zapobiegawczo, należy szczotkować i nitkować zęby po posiłkach. Jednak nic nie zastąpi wizyty u stomatologa, który oceni stan zębów i podejmie odpowiednie kroki lecznicze.

