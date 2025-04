Zabieg łyżeczkowania jamy macicy

Zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów na oddziałach ginekologicznych. Procedura odbywa się zazwyczaj w trybie przyjęcia jednodniowego. Kobieta przychodzi do szpitala, dostaje niewielkie znieczulenie miejscowe, po którym wykonywany jest zabieg, a po kilku godzinach obserwacji może udać się do domu. Zabieg łyżeczkowania macicy stosowany jest zarówno jako metoda lecznicza, jak i w celach diagnostycznych.

Co to jest histeroskopia?

Histeroskopia to podstawowa procedura stosowana w ginekologii do oglądania narządu rodnego kobiety. Daje ona wiele możliwości diagnostycznych bez otwierania brzucha czy rozcinania tkanek. Drogą dopochwową przez szyjkę macicy wprowadza do jamy macicy cewnik z kamerką. W ten sposób można dosłownie zobaczyć, co dzieje się w jamie macicy, bez niszczenia jakichkolwiek tkanek. Podczas histeroskopii można wykonać także szereg innych zabiegów.

Histerektomia, czyli usunięcie macicy

Usunięcie macicy stanowi duży problem psychologiczny, a w wieku rozrodczym może okazać się wyrokiem dla młodej kobiety, która stanie się niepłodna. Stąd histerektomia budzi tak negatywne uczucia i lęk. Czasem jednak jest to jedyna metoda na skuteczne pozbycie się problemów z mięśniakami czy wyleczenie raka. Zabieg wycięcia macicy może mieć różny zakres i nie musi wpływać na współżycie kobiety.

Plastyka narządu rodnego

Plastyka narządu rodnego to zabieg, który stosuje się w celu korekcji wad wrodzonych pochwy oraz po powikłaniach poporodowych, takich jak obniżenie i wypadanie narządu rodnego oraz nietrzymanie moczu. Operacje plastyki pochwy są na tak wysokim poziomie, że obecnie prędzej można by je zaliczyć do medycyny estetycznej, a nie ginekologii. Plastykę pochwy można wykonać także na wyraźne życzenie pacjentki w celu poprawy jakości współżycia kobiet.

Wypadanie narządu rodnego

Zdrowa macica i pochwa jest przez kobiety niewyczuwalna przez większość czasu. Problem zaczyna się wtedy, kiedy narząd rodny choruje i nie zachowuje swojego anatomicznego położenia – wtedy nie można wręcz odciągnąć myśli od nieustannego dyskomfortu, jak towarzyszy wypadaniu narządu rodnego. Leczenie operacyjne nie jest konieczne, jeśli objawy są niewielkie. To kobieta decyduje, czy chce mieć zabieg plastyki narządu rodnego. W niektórych wypadkach niezbędne jest usunięcie macicy.

Diagnostyka drożności jajowodów

Jednym z podstawowym zabiegowych badań diagnostycznych w ginekologii jest badanie drożności jajowodów, czyli histerosalpingografia. Ocena drożności jajowodów to jedno z podstawowych badań w diagnostyce niepłodności. Histerosalpingografia (HSG) pozwala na bezpośrednie uwidocznienie kanału jamy macicy oraz światła jajowodów bez jakiegokolwiek cięcia tkanek i otwierania jamy brzusznej.

