Polacy mają silnie rozwinięte poczucie odpowiedzialności za rodzinę. Dlatego często to dzieci opiekują się swoimi rodzicami, a wnuki dziadkami, gdy Ci są w podeszłym wieku. Jest to dużym wyzwaniem w świecie, w którym pędzimy za karierą, chcemy się spotykać ze swoimi znajomymi i rozwijać, a dodatkowo opiekujemy się własnymi dziećmi. Czasami bardzo ciężko to połączyć. Dodatkowo, taki styl życia bardzo szybko wyczerpuje i jest przyczyną wielu chorób. Dlatego każdy opiekun potrzebuje odpoczynku i czasu dla siebie. Nie można jednak zostawić seniora samemu sobie. Jest to duży problem zwłaszcza w okresie wakacji i ferii, gdy wielu z nas ma ochotę uciec od codziennych problemów i obowiązków. Jednak co wtedy zrobić z niesamodzielnymi dziadkami lub starszymi rodzicami?

Reklama

Gdy jesteśmy jedyną rodziną...

Jest kilka sposobów na zadbanie o seniora. Najprościej mają osoby z większą rodziną. Wtedy ich bracia, siostry czy kuzyni mogą przejąć opiekę na pewien czas. Co jednak, jeżeli jesteśmy jedyną rodziną lub nikt nie ma ochoty zajmować się starszą osobą?

W takiej sytuacji można pozostawić seniora w lokalnym domu opieki. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Domy opieki, zwłaszcza w okresie wakacyjnym przeżywają prawdziwe oblężenie i są całkowicie zapełnione. Aby zapewnić opiekę w odpowiednim terminie, należy zarezerwować miejsce z dużym wyprzedzeniem. To duży problem, zwłaszcza dla osób, które z dnia na dzień planują urlop lub potrzebują wolnego wieczoru. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że starsze osoby nie lubią zmian i nie chcą opuszczać swoich domów. Często pomysł spędzenia nawet kilku dni w domu opieki ich odstrasza, gdyż myślą, że dzieci lub wnuki chcą ich tam zostawić. Jest to także całkowicie obce środowisko, w którym seniorzy mogą czuć się niekomfortowo. Czy wtedy musimy zrezygnować z odpoczynku?

Zobacz także: Kluby seniora - miejsca miłych spotkań

Pomyśl o opiece domowej

Najbardziej wygodną i komfortową opcją dla rodziny, jak i osób starszych są usługi opieki domowej. Zainteresowanie takimi usługami rośnie z roku na rok. Ich bardzo ważną zaletą jest możliwość dopasowania do swoich potrzeb. Można zapewnić opiekę kilkugodzinną, całodobową, na dłuższy czas, a także na stałe. Bardzo istotny jest fakt, że starsze osoby nie muszą opuszczać swojego domu. Opiekun pojawi się pod wskazanym adresem, a jeżeli będzie taka potrzeba może także zamieszkać z seniorem. Dodatkowo można indywidualnie ustalić zakres potrzeb. Jedną z firm oferujących takie rozwiązania jest Promedica24, czołowy dostawca usług w zakresie opieki nad osobami starszymi w Polsce i w Niemczech.

Osoby opiekujące się starszymi potrzebują odpoczynku. Jednak zawsze stają przed dwoma problemami: co zrobić z seniorami i jak zapewnić im najlepszą opiekę – mówi Dorota Machnik, Dyrektor Operacyjny

z firmy Promedica24. Nasi opiekunowie są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do profesjonalnego zajmowania się osobami starszymi. Nasza oferta jest na tyle elastyczna, że można zamówić opiekuna nawet z dwudniowym wyprzedzeniem. To duże ułatwienie dla osób, które chcą się spotkać ze znajomymi albo muszą wyjechać na kilka dni. W tej chwili mamy także specjalną ofertę wakacyjną. To idealne

i dopasowane do potrzeb rodziny oraz seniora rozwiązanie na okres urlopów. – dodaje.

Reklama

Jeśli chcesz pomagać innym - dbaj także o siebie

Brak odpoczynku często prowadzi do przewlekłego wyczerpania, licznych chorób, a także wypalenia zawodowego. Dlatego, zwłaszcza osoby opiekujące się seniorami, muszą nauczyć się odpoczywać

i pozwolić, aby ich obowiązki wykonał ktoś inny. Nawet przez kilka dni albo godzin. Odpoczynek pozwoli nabrać nowych sił, dzięki czemu będziemy mogli lepiej zaopiekować się swoimi bliskimi. Jednak zlecając opiekę warto skorzystać z porad ekspertów i profesjonalistów, aby zapewnić najlepszy komfort rodziców i dziadków podczas naszej nieobecności.

Sprawdź: Choroby serca - vademecum

Źródło: promedica24/om