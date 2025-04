Rok temu zaraziłam się opryszczką. Od tamtej pory nie miałam żadnych objawów. Teraz jestem w 12. tygodniu ciąży. Niepokoję się, bo słyszałam, że to może być niebezpieczne dla dziecka – pisze Basia na internetowym forum dotyczącym ciąży. I nie jest sama. Opryszczki boi się wiele kobiet spodziewających się dziecka.

Co to za choroba?

Opryszczka to jedno z najczęstszych przewlekłych schorzeń wirusowych skóry i błon śluzowych. Istnieją dwa typy wirusa Herpes simplex (HSV) 1 i 2. Pierwszy atakuje jamę ustną i skórę twarzy – jest mniej groźny dla kobiet w ciąży, pod warunkiem, że nie zostanie przeniesiony na narządy płciowe. Z kolei typ 2 atakuje przede wszystkim genitalia. To ten wirus spędza sen z powiek ginekologom i położnikom. Zarażenie się opryszczką w pierwszych dwóch trymestrach ciąży grozi poronieniem lub nieprawidłowym rozwojem płodu. Pierwszy kontakt z HSV 2 w trzecim trymestrze może być natomiast przyczyną przedwczesnego porodu.

Do zakażenia opryszczką typu 2 dochodzi drogą kontaktową, przez dotyk lub w czasie uprawiania seksu z zarażonym partnerem. Choroba rozwija się 2–12 dni od momentu wniknięcia wirusa do organizmu. Najpierw na narządach płciowych pojawiają się swędzące pęcherzyki, które przeobrażają się w bolesne rany. U kobiet owrzodzenia mogą powstać również w pochwie, szyjce macicy i cewce moczowej. Pierwszy atak choroby jest najbardziej bolesny. Może mu towarzyszyć gorączka, ból przy oddawaniu moczu, złe samopoczucie i powiększenie węzłów chłonnych. Po mniej więcej dwóch tygodniach dolegliwości ustępują bez leczenia, ale wirus pozostaje w organizmie w uśpieniu. Potem co jakiś czas (np. przy spadku odporności, zmianach hormonalnych, pod wpływem stresu) daje o sobie znać.

Zadanie dla lekarza

Planujesz ciążę lub spodziewasz się dziecka? Koniecznie zapoznaj się z naszymi radami.

- Jeśli w przeszłości miałaś opryszczkę, poinformuj o tym ginekologa. Twoje przeciwciała będą chroniły płód w czasie ciąży. Opryszczka może jednak ujawnić się tuż przed rozwiązaniem, co z kolei zwiększa ryzyko zakażenia dziecka (w trakcie przejścia przez kanał rodny noworodek bezpośrednio styka się z wirusem). Taka infekcja mogłaby prowadzić do niebezpiecznych zmian w centralnym układzie nerwowym malca – wirus po wtargnięciu do organizmu zagnieżdża się w zwojach nerwowych i pozostaje tam w uśpieniu. W tym przypadku ginekolog może zalecić profilaktyczne leczenie przeciwwirusowe od 36. tygodnia ciąży i cesarskie cięcie.

- Jeśli do tej pory nie miałaś opryszczki, unikaj kontaktów seksualnych z partnerem zarażonym wirusem. Gdy się jednak zarazisz w czasie trwania ciąży, jak najszybciej poddaj się leczeniu przeciwwirusowemu. Łagodzi to objawy choroby oraz zapobiega powikłaniom. Lekarz przepisze ci preparat zawierający acyklowir w dawce pięć razy dziennie po 200 mg przez 7–10 dni.

