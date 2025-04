Zimno, febra, skwarka – tak zwykliśmy nazywać opryszczkę, przypadłość, znaną niemal wszystkim. Jej objawy są bardzo charakterystyczne: na ustach pojawiają się bolesne pęcherzyki, które z czasem pękają, tworząc rany.

Utrudniają jedzenie, uśmiechanie się, czyszczenie zębów. Ich sprawcą jest powszechnie występujący wśród ludzi wirus z rodziny herpes. Choć sam w większości przypadków nie jest niebezpieczny, jego „bracia” mogą już nieźle narozrabiać, wywołując znacznie poważniejsze choroby. A prawdziwe żniwo zbierają właśnie zimą. Bo wtedy nasza odporność pozostawia wiele do życzenia.

Dlaczego zimą częściej chorujemy na infekcje wirusowe?



Gdy jest chłodno, wirusy mogą dłużej przeżyć poza organizmem żywiciela (człowieka lub zwierzęcia). Ponadto ciągłe zmiany temperatury sprawiają, że nasza odporność okresowo spada. A to otwiera drogę do ataku drobnoustrojom. Dlatego właśnie teraz w przychodniach roi się od chorych na grypę, przeziębienie oraz osób zainfekowanych właśnie wirusem herpes.

Jak często chorujemy na opryszczkę?

Badania wskazują, że aż 80 proc. ludzi na świecie jest nosicielem jednej z postaci tego wirusa. Co ciekawe, wielu z nich może wcale o tym nie wiedzieć, bo wirusy z rodziny herpes potrafią być naprawdę wyjątkowo sprytne. Potrafią przyczaić się w organizmie ludzkim (w zwojach nerwowych) i latami czekać na dobrą okazję do ataku. Zarazić się nimi można bez problemu – drogą kropelkową lub po prostu przez dotyk (np. w przypadku wirusów wywołujących opryszczkę lub ospę). A jeśli raz już je złapaliśmy, zawsze będziemy żyć w ich towarzystwie, bo nie ma leków, które pozwoliłyby na całkowite usunięcie ich z organizmu. Dostępne preparaty mogą tylko zahamować namnażanie się drobnoustroju i złagodzić dolegliwości, ale zazwyczaj go nie niszczą.

Jakie inne choroby wywołuje wirus herpes?

Osiem z ponad stu gatunków wirusów herpes może wywołać choroby u człowieka, m.in.: opryszczkę wargową i miejsc intymnych, mononukleozę, ospę, trzydniówkę. Choć większość z nas przechodzi je dość łagodnie, mogą być niebezpieczne dla niektórych grup osób, np. opryszczka dla małych dzieci lub cytomegalia dla kobiet w ciąży. Dlatego podpowiadamy, co robić, by zmniejszyć ryzyko zarażenia oraz ewentualnych powikłań.

Sprawdź, jak poradzić sobie z dolegliwościami związanymi z infekcją wirusem herpes: