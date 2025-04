Im bardziej zbliżasz się do menopauzy (a mężczyźni do andropauzy), tym niższy masz poziom hormonów płciowych. Wraz z ich spadkiem zwiększa się też tendencja do utraty masy kostnej. Konstrukcja taka jest na tyle słaba, że może skończyć się złamaniem nawet w wyniku pozornie niegroźnego upadku czy uderzenia. Stan taki określa się mianem osteoporozy. Choroba ta dotyka już co trzecią kobietę i co ósmego mężczyznę po pięćdziesiątce. Na szczęście – jeśli jest odpowiednio wcześnie zdiagnozowana – jej rozwój można skutecznie zastopować.

Reklama

Jakie badanie pomoże zdiagnozować osteoporozę?

Aby sprawdzić, czy masz początki osteoporozy, wystarczy zrobić densytometrię, czyli badanie sprawdzające gęstość kości. Polega ono na prześwietleniu małą dawką promieni RTG kości udowej i kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Podczas badania leżysz na specjalnym stole, nad którym przesuwa się ramię densytometru. Obraz z takiego prześwietlenia przesyłany jest do komputera, a następnie drukowany w formie wykresów. Badanie możesz zrobić w ramach NFZ (jeśli masz skierowanie od specjalisty, np. ortopedy) lub prywatnie (za ok. 100 zł).

Objawy osteoporozy - co powinno zwrócić twoją uwagę?

Koniecznie wykonaj densytometrię, jeśli zauważyłaś któryś z poniższych objawów osteoporozy. Kiedy powinnaś zwrócić szczególną uwagę na zdrowie swoich kości?

z wiekiem ubywa ci wzrostu – utrata ponad 2 centymetrów może świadczyć o zniszczeniu przez osteoporozę któregoś z kręgów;

– utrata ponad 2 centymetrów może świadczyć o zniszczeniu przez osteoporozę któregoś z kręgów; ok. 10 lat temu przeszłaś menopauzę (jeśli twój partner ma ponad 65 lat, także namów go na badanie);

(jeśli twój partner ma ponad 65 lat, także namów go na badanie); doznałaś złamania z błahego powodu, bo np. uderzyłaś ręką o stół;

bo np. uderzyłaś ręką o stół; twoja mama lub siostra mają stwierdzoną osteoporozę (skłonność do niej jest w dużej mierze dziedziczna).

Jak zapobiec rozwojowi osteoporozy?

Choć osteoporoza to niestety prawdziwa plaga naszych czasów, istnieją sposoby dzięki którym udaje się ustrzec przed jej rozwojem. Co zrobić, aby zapobiec rozwojowi osteoporozy? Profilaktycznie i w ramach leczenia osteoporozy warto:

Ćwiczyć (choćby maszerować) – to dobry sposób na wzmocnienie mięśni podtrzymujących szkielet i przyspieszenie regeneracji kości. Jeśli jednak masz już osteoporozę, dobór ćwiczeń skonsultuj z lekarzem!

(choćby maszerować) – to dobry sposób na wzmocnienie mięśni podtrzymujących szkielet i przyspieszenie regeneracji kości. Jeśli jednak masz już osteoporozę, dobór ćwiczeń skonsultuj z lekarzem! Jeść dania obfitujące w wapń i wit. D3, np. twaróg, jogurty, ryby (np. sardynki, łosoś).

i wit. D3, np. twaróg, jogurty, ryby (np. sardynki, łosoś). Odstawić używki – palenie papierosów, picie napojów z kofeiną i alkoholu przyspiesza utratę masy kostnej.

Czytaj także:

6 skutecznych sposobów na ból krzyża

Masz zgrubienie na nadgarstku? To może być ganglion!

3 proste ćwiczenia, które złagodzą ból karku

Reklama

Na podstawie artykułu z Przyjaciółki