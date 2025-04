Ostre zespoły wieńcowe - jak postępować?

Ostry Zespół Wieńcowy (OZW) to kliniczna manifestacja ostrego niedokrwienia serca.

Zwykle jego objawami są:

silny ból za mostkiem lub w klatce piersiowej,

mogący promieniować do żuchwy lub lewej ręki,

podobne do zgagi lub ból w nadbrzuszu.

Takich objawów nie można bagatelizować. Zwłaszcza gdy nie ustępują po 10-20 minutach po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny. Należy wówczas zadzwonić na Pogotowie Ratunkowe lub zgłosić się do najbliższego szpitala czy przychodni.

OZW najczęściej spowodowany jest...

...pęknięciem lub nadżerką blaszki miażdżycowej, która rośnie w tętnicy wieńcowej (naczynia zaopatrującego serce w tlen i substancje odżywcze).

Pękniecie blaszki może zaistnieć np. po wysiłku fizycznym, nagłym wzroście ciśnienie tętniczego krwi. Doprowadza to do powstania zakrzepu na blaszce. Jeśli zakrzep spowoduje całkowite zamknięcie naczynia, będzie to skutkowało niedotlenieniem i niedożywieniem serca, co w rezultacie wpłynie na powstanie Ostrego Zawału Serca. Wówczas zagrożone jest zdrowie i życie.

Pierwsza pomoc w OZW:

Zapewnienie wygodnej, najlepiej leżącej pozycji lub siedzącej przy duszności. Podanie leków, które pacjent ma przy sobie (Nitrogliceryna). Zapewnienie dostępu świeżego powietrza. Rozluźnienie uciskającej odzieży (krawat, pasek, guziki). Wezwanie Pogotowia Ratunkowego. Uspokajanie poszkodowanego. Przy utracie przytomności układamy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. W przypadku zaobserwowania objawów nagłego zatrzymania krążenia (NZK) należy podjąć czynności resuscytacyjne.

Katarzyna Ziaja