Otyłość sprzyja także dwa razy bardziej niż u ludzi szczupłych zachorowaniu na raka sutka i jelita grubego. Pacjenci otyli częściej cierpią na zaparcia. Osoby otyłe mają zwykle niską samoocenę, co rzutuje na niższą jakość życia, izolację społeczną i mniejszą efektywność w pracy.

Cukrzyca

Otyłość to jeden z najsilniejszych czynników sprzyjających rozwojowi cukrzycy typu II. Około 80% pacjentów z cukrzycą jest otyłych. Im większa otyłość, tym większa szansa na rozwój cukrzycy, przy czym odgrywają tu rolę także czynniki genetyczne, styl życia i czas trwania otyłości. W powstawaniu cukrzycy u otyłych decyduje przede wszystkim nadmiar tłuszczu wewnątrz jamy brzusznej, który sprzyja powstawaniu oporności tkanek na insulinę.

Nadciśnienie

Badania wykazały, że zwiększenie masy ciała o 20% powoduje ośmiokrotny wzrost częstości występowania nadciśnienia. Przyczynia się to do powstawania przerostu lewej komory serca, rozwoju niewydolności krążenia i powoduje przedwczesny rozwój miażdżycy.

Gospodarka lipidowa

U osób otyłych występuje, częściej niż u szczupłych, wysoki poziom w surowicy trójglicerydów i LDL-cholesterolu, a niski HDL-cholesterolu. Szczególnie dotyczy to otyłości typu jabłko. Wymienione zaburzenia metaboliczne sprzyjają rozwojowi miażdżycy i jej powikłań.

Choroby układu krążenia

Związek otyłości z cukrzycą, nadciśnieniem i zaburzeniami w gospodarce lipidowej sprzyja powstawaniu choroby wieńcowej serca, a także udarów mózgu.

Otyłość przyczynia się także do rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez wpływ na funkcję hemodynamiczną krążenia. W wyniku zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej znacznie wzrasta zapotrzebowanie na tlen, co stymuluje pracę serca. Zwiększa się objętość krwi krążącej, a serce powiększa się, szczególnie w obrębie lewej komory. Ponadto tzw. nacieczenie tłuszczowe mięśnia serca, związane z otyłością, przyczynia się dodatkowo do niewydolności krążenia i zaburzeń rytmu serca.

Choroby wątroby i pęcherzyka żółciowego

Schorzenia pęcherzyka żółciowego występują 6 razy częściej u otyłych niż u szczupłych. Szczególnie dotyczy to kamicy pęcherzyka żółciowego. Wskutek nadmiaru tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej dochodzi do stłuszczenia wątroby, co upośledza jej funkcje.

Zaburzenia hormonalne

Zaburzenia hormonalne często towarzyszą otyłości.

Zalicza się do nich:

• nadmierne wydzielanie insuliny,

• upośledzone wydzielanie hormonu wzrostu,

• nadmierne wydzielanie kortyzolu,

• niedostateczną produkcję testosteronu u mężczyzn, a estronu u kobiet.

Zaburzenia w gospodarce wodno-elektrolitowej

Objawem zaburzeń w gospodarce wodno-elektrolitowej są obrzęki.

Zjawisko to może zależeć od

• zaburzeń hormonalnych,

• zaburzeń w krążeniu żylnym,

• niewydolności krążenia.

Zaburzenia oddychania

Zaburzenia te występują najczęściej w otyłości znacznego stopnia, częściej u mężczyzn i określane są jako tzw. zespół bezdechu podczas snu.

Schorzenie to prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego oraz groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. Szczególnie groźna jest nadmierna senność w ciągu dnia, co przy niektórych zawodach niesie niebezpieczeństwo utraty życia.

Nowotwory

Otyli mężczyźni częściej niż szczupli chorują na raka jelita grubego, odbytnicy i gruczołu krokowego. U kobiet otyłych częściej występują nowotwory błony śluzowej macicy i piersi. Główną przyczyną rozwoju powyższych nowotworów są, m.in., towarzyszące otyłości zaburzenia w wytwarzaniu niektórych hormonów.

