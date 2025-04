Rozpoznanie otyłości brzusznej

Badania pokazują, że częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet. O tzw. „piwnym brzuszku” (czyli otyłości androidalnej) możemy mówić, kiedy obwód pasa wynosi ok 94 cm. U płci pięknej przypadłość ta zdarza się rzadziej, a dolna granica obwodu pasa, po której rozpoznajemy problem to 80 cm. Kobiety częściej cierpią na otyłość pośladkowo – udową, czyli gynoidalną.

Przyczyny problemu

Najczęstszymi przyczynami otyłości brzusznej jest brak ruchu oraz objadanie się. Na to drugie wpływ bardzo często ma spora dawka stresu. Stres obniża poziom testosteronu i podwyższa poziom kortyzolu–hormonu stresu. Jest on częstą przyczyną kompulsywnego przejadania się pod wpływem dużych emocji. Większość ludzi cierpiących na ten rodzaj otyłości to osoby, które prowadzą siedzący tryb życia i niewiele mają wspólnego ze sportem. Przyczyn tej otyłości można doszukiwać się także w podłożu genetycznym, ale dotyczy ona w tym przypadku jedynie 20 % zmagających się z nią osób.

Zagrożenia

Jednym ze skutków otyłości brzusznej są zaburzenia metaboliczne i podwyższony poziom cholesterolu. Ponadto może ona grozić zawałem serca, chorobą wieńcową, miażdżycą, czy nadciśnieniem tętniczym. Pomijając względy wizualne, powinniśmy pozbyć się oponki na brzuchu przez wzgląd na nasz kręgosłup, który jest w tym przypadku bardzo obciążony. Możemy nabawić się zwyrodnień w układzie kostnym i stawach. To z kolei będzie miało skutek w trudnościach z poruszaniem się – przecież to my musimy dźwigać ten bagaż. Osoby z otyłością brzuszną często cierpią na problemy z oddychaniem , ponieważ tłuszcz zgromadzony wokół przepony uciska ją i sprawia, że powietrze trudniej dostaje się do płuc (pojawiają się także bezdechy senne, które zagrażają życiu). Wszystko to uniemożliwia wykonywanie energicznych i intensywnych ruchów – stajemy się spowolnieni i ociężali. Co więcej przy otyłości brzusznej takie organy jak trzustka, czy żołądek stale są ściśnięte przez tłuszcz i nie mogą odpowiednio funkcjonować.

Jeśli zauważasz u siebie początki otyłości brzusznej nie zwlekaj! Pozbądź się niepotrzebnego tłuszczu, a uchronisz się przed poważnymi konsekwencjami dla twojego organizmu. Najpierw warto skontaktować się z lekarzem, który po wykonaniu odpowiednich badań stwierdzi, czy otyłość brzuszna nie jest wywołana choroba, np. problemami z tarczycą. Następnie możemy zasięgnąć pomocy dietetyka, który ułoży dla nas plan żywieniowy, który w połączeniu z większą dawką ruchu sprawi, że pozbędziemy się oponki. Pamiętajmy, że czasami wystarczy ostawić alkohol, słodycze, tłuste i słone potrawy, by uchronić się przed poważnym problemem. Będziemy nie tylko czuć się, ale i wyglądać lepiej.

