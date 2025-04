Popularny nicień

Owsica jest chorobą pasożytniczą wywołaną przez nicienia – Enterobius vermicularis, popularnie zwanego owsikiem. Jest on najczęstszym pasożytem przewodu pokarmowego człowieka! W Polsce szacuje się, że ok 16% dzieci w wieku szkolnym może być zarażona.

W przypadku owsicy to człowiek jest jednocześnie źródłem zakażenia i rezerwuarem pasożyta. Aby doszło do zakażenia jaja owsika muszą zostać połknięte. Najczęściej są one wprowadzane do przewodu pokarmowego za pośrednictwem „brudnych rąk“ –w wyniku kontaktu bezpośredniego z chorymi lub pośredniego (np. brudna pościel, deska sedesowa, skażone zabawki).

Rozwój owsików

Po połknięciu jaj w odcinku jelita cienkiego – dwunastnicy, po ok 2-8 tygodniach wykluwają się larwy. Przemieszczają się one następnie w kierunku jelita grubego gdzie osiągają dojrzałość. Dojrzała samica aby złożyć jaja (w liczbie ok 17 tysięcy w ciągu doby!) musi zawędrować w okolicę odbytu. W ten sposób dochodzi do powstania najbardziej charakterystycznego objawu dla owsicy – świądu, który zmusza dziecko do uporczywego drapania wyżej wspomnianych okolic. Sytuacja sprzyja tzw. reinfekcjom czyli ponownemu zakażeniu się owsikiem.

Objawy

Objawy charakterystycznym dla owsicy jest właśnie świąd odbytu, który występuje w nocy. Może być przyczyną min. bezsenności. U osob stwierdza się również utratę apetytu oraz drażliwość. Choć trzeba być świadomym, że większość zakażeń może przebiegać bezobjawowo!

Leczenie choroby pasożytniczej spowodowanej owsikiem nie jest łatwe ze względu na częste reinfekcje. Podstawą jest utrzymywanie czystości w otoczeniu osoby chorej – należy codziennie zmieniać ręczniki, pościel, oraz bieliznę (rzeczy te powinny być prane w gorącej wodzie i prasowane gorącym żelazkiem!). Osoba zarażona, również powinna wyjątkowo zadbać o swoją higienę osobistą. Niezbędne są codzienne, poranne kąpiele i prysznice jako, że woda może usuwać większość jaj znajdujących się na skórze.

Powinno się również zastosować leczenie farmakologiczne. Dobór leku oraz dawki zależą od decyzji lekarza. Najczęściej stosowanym lekiem jest pyrantel podawany doustnie. Bardzo ważne jest równoczesne leczenie współdomowników!

Profilaktyka opiera się na częstym myciu rąk. Zaleca się stosowanie techniki Ayliffe’a, która w dokładny sposób pozwala na usunięcie wszelkich drobnoustrojów przenoszonych na powierzchni dłoniowej rąk. W ten sposób minimalizuje się ryzyko zakażenia.

