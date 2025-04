Padaczka – przewodnik

Padaczka (epilepsja) to złożona choroba, której wspólną cechą jest występowanie napadów padaczkowych. Dochodzi do nich w wyniku przejściowych zaburzeń bioelektrycznych mózgu. Może objawiać się zwykłym drżeniem ręki lub całkowitą utratą przytomności. Co powinieneś wiedzieć o padaczce?