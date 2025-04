Palenie – drogie „hobby”

Papieros i zawarta w nim nikotyna to tylko jeden z nielicznych czynników powodujący uzależnienie. Nikotyna dostaje się bowiem do krwi i działa niszcząco na organizm palacza.

Często palacze nie zdają sobie sprawy z tego, jak szkodliwe jest wchłanianie substancji smolistych i dymu tytoniowego do płuc. Pomijając aspekty zdrowotne, rzadko zwracamy uwagę na koszty związane z zakupem papierosów.

Rzucę i zaoszczędzę na…

Z prostych wyliczeń możemy zaobserwować, co możemy kupić za pieniądze zaoszczędzone na rzuceniu palenia.

Osoby palące wydają na paczkę papierosów ok. 10 zł x 350 dni x 15 lat co daje nam sumę 52.500 zł. Po upływie 15 lat nie tylko zatruwamy zdrowie swoje, ale też innych i dodatkowo tracimy przyjemność z wydania tych pieniędzy na wakacje lub samochód. Są to pieniądze… puszczone z dymem.

Za żadne pieniądze nie kupisz utraconego przez palenie tytoniu zdrowia.

Papierosy, mimo że są tak niebezpieczną dla zdrowia i życia używką, sprzedaje się jako legalny towar, a producenci papierosów zbijają fortuny na uzależnionych palaczach.

