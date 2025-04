Kontrowersyjny pomysł na zniechęcenie palaczy

Na interesujący pomysł wpadły rządy kilku państw, m.in. Kanady, Brazylii, a w Europie – Belgii. Na paczkach papierosów umieszczono zdjęcia, które mają zniechęcać do palenia papierosów. Zamiast kolorów oznaczających rodzaj papierosów (czerwony – full blend, niebieski – light, zielony – menthol) oraz dużego logo firmy, na paczce papierosów w tych krajach można zobaczyć (nierzadko) szokujące fotografie.

Co jest na zdjęciach?

Fotografie przedstawiają płuca palacza po kilku latach palenia papierosów, niekiedy w zestawieniu z płucami zdrowej osoby. Organ palacza jest czarny, pomarszczony i zniszczony inhalacjami tytoniowymi. Część zdjęć przedstawia nowotwory, będące bezpośrednim skutkiem palenia papierosów – między innymi raka krtani czy języka. Na niektórych fotografiach widnieją osoby chore na nowotwór płuc w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Jeszcze inne to zdjęcia rentgenowskie „przepalonego” płuca, na którym nawet laik widzi postępujące zniszczenie.

Warto wiedzieć: Czy krwioplucie oznacza raka płuc?

Jakie reakcje?

Cała idea wywołała ogromne społeczne poruszenie. Zdjęcia nierzadko są bardzo drastyczne i nie wszyscy mogą je oglądać. Niektórzy są zbyt wrażliwi. A przecież papierosy są towarem powszechnie dostępnym – można je kupić w prawie każdym kiosku czy sklepie. Eksponowane w tych miejscach mogą przywoływać wzrok również tych, którzy nie palą i którzy nie życzą sobie oglądania zdjęć przedstawiających straszne choroby nowotworowe. Problem odnosi się zwłaszcza do dzieci.

Są także głosy osób zadowolonych z takiego obrotu spraw. W ich opinii tego typu praktyki na pewno odstraszą początkujących palaczy od papierosów. Tym bardziej, że są to coraz młodsze osoby.

Inny kierunek myślenia...

W ostatnich miesiącach Unia Europejska zaproponowała ujednolicenie wyglądu paczek papierosów. Wszystkie mają być białe, opatrzone dużymi czarnymi napisami, informującymi o szkodliwości palenia. Nazwa handlowa papierosów drukowana ma być niewielką czarno-białą czcionką. Największy protest w tej sprawie wnoszą koncerny tytoniowe, zdaniem których jest to zamach na ich działalność komercyjną, do tej pory w pełni legalną i akceptowalną społecznie.

Polecamy: Encyklopedia zdrowia

Szokujące i skuteczne?

Dane z Kanady, w której takie fotografie wprowadzono, mówią o spadku liczby palaczy. Jednak nawet najbardziej szokujące zdjęcia zamieszczane na paczkach papierosów nie wpłyną na zatwardziałego palacza. Może to wszak dać do myślenia i być przyczynkiem do decyzji o rzuceniu palenia. Najważniejsza jest społeczna świadomość dotycząca konsekwencji nałogu nikotynowego. Jeśli zdjęcia czy napisy na paczkach papierosów zniechęcą do palenia choć jedną osobę, będzie to oznaczać, że warte są wprowadzenia do powszechnego użytku.

Reklama