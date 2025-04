Wszystko za sprawą obecnej w ostrych papryczkach substancji zwanej kapsaicyną. Kapsaicyna odpowiedzialna jest między innymi za specyficzne uczucie gorąca czy nawet bólu po zjedzeniu pikantnych potraw. Jej działanie na naczynia krwionośne polega na pobudzaniu komórek śródbłonka – specjalnych komórek wyściełających od środka nasze żyły i tętnice. Za sprawą specjalnych receptorów kapsaicyna powoduje zwiększenie wydzielania tlenku azotu (NO) w śródbłonku. Tlenek azotu z kolei wywołuje rozluźnienie mięśniówki naczyń, prowadząc tym samym do ich rozkurczu i ostatecznie spadku ciśnienia tętniczego krwi. Badania przeprowadzane były na szczurach laboratoryjnych, dlatego uzyskane wyniki potrzebują teraz potwierdzenia w badaniach epidemiologicznych na ludziach. Nie wiadomo również ile papryczek należy zjeść by zaobserwować pożądany hipotensyjny efekt. Jednak już dzisiaj można zauważyć, że w pewnych rejonach Chin gdzie mieszkańcy jedzą pikantne potrawy z dużą ilością papryczek chili, nadciśnienie tętnicze występuje rzadziej.Dla tych, którzy nie tolerują ostrej kuchni, alternatywą dla walki z nadciśnieniem jest substancja podobna do kapsaicyny – kapsinoid, występująca w mniej pikantnych odmianach papryki. (mp/pk)

