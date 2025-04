Paradontoza – gdy wypadają zęby

Czy Twoje zęby zaczynają się ruszać? Uważaj, już co trzecia osoba choruje na paradontozę. Jest to przewlekła choroba jamy ustnej, którą wywołują bakterie. Co ciekawe, paradontoza atakuje też… implanty zębów –czytamy w „Gazecie Wyborczej” w wywiadzie pt. „Cichy zjadacz dziąseł” z profesorem Janem Potempą.