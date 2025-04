Fot. Fotolia

Paradontoza a problemy z erekcją

Na choroby dziąseł, w tym paradontozę, cierpi blisko 54% mężczyzn – podaje American Academy of Periodontology. W Polsce aż u 8 na 10 pacjentów diagnozuje się różne formy chorób dziąseł – od krawienia przy szczotkowaniu po zaawansowaną paradontozę – podaje specjalistyczne Centrum Leczenia Paradontozy Periodent w Warszawie. Tymczasem nieleczone choroby przyzębia mogą mieć wpływ na potencję i prostatę – twierdzą naukowcy.

Aż 6% mężczyzn w ogóle... nie myje zębów! Mniej niż połowa panów myje zęby 2 razy dziennie, nie wspominając już o zaniedbaniach w usuwaniu kamienia nazębnego. To jeden z najgorszych wyników w Europie.

Efekt – odsetek zachorowań na choroby przyzębia wśród mężczyzn oscyluje dziś w granicach nawet 80% – szacują specjaliści Centrum Leczenia Paradontozy Periodent w Warszawie. Dotyczy to zarówno mężczyzn, u których pojawia się krwawienie z dziąseł podczas szczotkowania zębów, jak również tych, którzy cierpią na zaawansowaną i nieleczoną paradontozę.

"Nieleczone choroby przyzębia wpływają nie tylko na zdrowie zębów i jamy ustnej, mogą także odbić się na zdrowiu całego organizmu. Badania pokazują m.in. wpływ zaawansowanych chorób przyzębia na prostatę, potencję, ryzyko zachorowań na nowotwór, a także rozwój chorób serca" – tłumaczy lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia Paradontozy Periodent z Warszawy.

Choroby przyzębia obniżają potencję

Mężczyźni cierpiący na choroby przyzębia są aż 3-krotnie bardziej narażeni na problemy z erekcją – podaje Journal of Sexual Medicine. Wszystko za sprawą chorób naczyń, częściej występujących u osób z periodontopatiami, a będących skutkiem przewlekłych stanów zapalnych. Schorzenie to jest dziś jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń erekcji, zwłaszcza u mężczyzn powyżej 30 roku życia.

Co więcej u mężczyzn, którzy decydują się na leczenie chorób przyzębia problemy z potencją ustępują już po 3 miesiącach. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Malataya w Turcji. Przebadali oni pod tym kątem 60 mężczyzn z zaburzeniami erekcji i chorobami przyzębia.

– "Choroby przyzębia są dziś zaliczane do jednego z czynników ryzyka zaburzeń potencji u mężczyzn. Występują także często, jako część zespołu chorób, które dotykają mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Są wśród nich także cukrzyca i choroby naczyń towarzyszące chorobom przyzębia. Istnieje podejrzenie, że to, co łączy oba schorzenia to choroby naczyń, rozwijające się bardzo często w stanach zapalnych przyzębia" – wyjaśnia dr Stachowicz.

Związek chorób prostaty z chorobami przyzębia

Podobny związek istnieje także w przypadku chorób prostaty. Mężczyźni dotknięci np. zapaleniem dziąseł, paradontozą lub nadwrażliwością dziąseł mają dodatkowo podwyższony wskaźnik enzymu sterczowego PSA w sytuacji, kiedy dotyka ich stan zapalny lub choroba nowotworowa prostaty – wynika z badań naukowców z Case Western Reserve University School of Dental w Cleveland.

Przebadali oni grupę pacjentów jednego z amerykańskich szpitali. Wykryli oni, że mężczyźni dotknięci stanem zapalnym prostaty lub rakiem prostaty chorowali także na różne postacie chorób przyzębia. Co więcej, w grupie tej, wskaźnik PSA był znacznie podwyższony, niż ma to normalnie miejsce w przypadku choroby gruczołu krokowego.

– Podejrzewa się, że choroby dziąseł mogą mieć wpływ na wyniki badań prostaty, zaburzając diagnostykę. Mogą także pogarszać stan zdrowia mężczyzny, który dotknięty jest zapaleniem gruczołu krokowego lub rakiem. W grupie ryzyka są przede wszystkim panowie chorujący m.in. na krwawienia z dziąseł, obrzęk tkanki wokół dziąseł, stan zapalny przyzębia, nadwrażliwość i paradontozę – wylicza dentystka.

