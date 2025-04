PAT&RUB - nowe serie Orzeźwiająca i Otulająca

Z okazji piątych urodzin PAT&RUB stworzyła dwie nowe, limitowane serie naturalnych kosmetyków do pielęgnacji ciała i rąk: Orzeźwiającą i Otulającą, w skład których wchodzą bestsellery marki: scruby cukrowe do ciała, masła do ciała i balsamy do rąk. Seria Orzeźwiająca - dzięki wytrawno-cytrusowemu aromatowi dodaje energii i rozbudza. Seria Otulająca rozleniwia i ogrzewa rozkosznym aromatem wanilii, karmelu i cytryny.