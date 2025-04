Linia nawilżająca Physiogel do skóry suchej i wrażliwej

Physiogel Krem nawilżający do twarzy

Krem ma unikalną strukturę DMS® (Derma-Membrane-Structure) wzorowaną na naturalnych właściwościach skóry. Składniki kremu pokrywają naskórek i uzupełniają jego warstwą ochronną, wiążą wodę, nie pozwalając na jej utratę, dzięki czemu krem zapewnia długotrwały efekt nawilżenia. Dodatkowo składniki aktywne uzupełniają naturalną barierę ochronną skóry („płaszcz lipidowy”). Krem nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników.

Physiogel Krem intensywnie nawilżający do twarzy

Hipoalergiczny krem o wysokiej zawartości lipidów przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji skóry wrażliwej i suchej. Dzięki unikalnej strukturze DMS® (Derma-Mambrane-Structure) zawarte w kremie lipidy wnikają głęboko i zapobiegają utracie wody, dając efekt długotrwałego nawilżenia. Krem łatwo się rozprowadza i szybko się wchłania. Nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników.

Physiogel Balsam nawilżający do ciała

Balsam ma unikalną strukturę DMS® (Derma-Membrane-Structure) wzorowaną na naturalnych właściwościach skóry. Składniki balsamu odbudowują naturalną barierę ochronną skóry („płaszcz lipidowy”). Balsam zapewnia długotrwały efekt nawilżenia oraz ochronę skóry przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych.

Balsam doskonale się rozprowadza i szybko wchłania. Nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników. Zalecany jest do codziennego stosowania na skórę całego ciała.

Warto wiedzieć:: Jak pielęgnować skórę diabetyka?

Reklama

Linia łagodząca Physiogel do skóry wrażliwej i podrażnionej

Physiogel Krem łagodzący do twarzy

Krem ma unikalną strukturę DMS® (Derma-Membrane-Structure) wzorowaną na naturalnych właściwościach skóry. Krem zawiera substancję PEA (N-palmitoyletanolamid), która naturalnie występuje w skórze i ma właściwości hamujące rozwój wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry oraz łagodzi jej podrażnienia.

Składniki kremu odbudowują naturalną barierę ochronną skóry („płaszcz lipidowy”). Mają właściwości antyoksydacyjne, dzięki którym ochraniają komórki skóry oraz wzmagają jej regenerację. Krem pielęgnuje skórę podrażnioną po zabiegach dermatologicznych, po stosowaniu innych kosmetyków, a także po opalaniu. Stanowi doskonałą bazę pod makijaż. Nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników.

Physiogel Balsam łagodzący do ciała

Balsam przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji całego ciała. Szczególnie rekomendowany do skóry podrażnionej, swędzącej i wrażliwej. Balsam zawiera substancję PEA (N-palmitoyletanolamid), która naturalnie występuje w skórze i ma właściwości hamujące rozwój wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się skóry oraz łagodzi jej podrażnienia.

Balsam ma także strukturę DMS® (Derma-Membrane-Structure), jest wydajny oraz łatwo się rozprowadza. Nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników.

Dowiedz się: Jak depresja wpływa na skórę?

Reklama

Linia oczyszczająca Physiogel do codziennego oczyszczania skóry

Physiogel Żel pod prysznic

Żel pod prysznic delikatnie myje i nawilża skórę zapobiegając jej wysuszeniu. Dzięki unikalnej technologii DMS® (Derma-Membrane-Structure) składniki żelu pomagają odbudować naturalną barierę ochronną skóry, zapobiegają utracie wody i zapewniają skuteczną pielęgnację nawilżającą. Przy regularnym stosowaniu nawet wrażliwa i bardzo sucha skóra odzyskuje delikatność i elastyczność. Balsam nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników.

Physiogel Szampon do włosów

Szampon powstał na bazie łagodnych i delikatnych substancji myjących. Zalecany jest do codziennej pielęgnacji włosów i wrażliwej skóry głowy. Chroni skórę przed wysuszeniem i utratą naturalnego pH. Nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników.

Physiogel Szampon z odżywką

Szampon z odżywką to bardzo łagodny środek przeznaczony do regularnego mycia oraz pielęgnacji suchych i zniszczonych włosów. Zawiera Panthenol (prowitamina B5), który odżywia włosy, dzięki czemu stają się one lśniące, elastyczne, łatwo się rozczesują oraz układają. Szampon z odżywką wskazany jest do pielęgnacji włosów farbowanych. Nie zawiera substancji zapachowych, konserwantów i barwników.

Physiogel Żel myjący do twarzy

Żel myjący przeznaczony jest do codziennego oczyszczania skóry twarzy. Szczególnie polecany do cery suchej, alergicznej, nietolerującej mydła. Łagodnie myjąc, delikatnie nawilża skórę, zapobiegając jej wysuszeniu. Regularnie stosowany pomaga utrzymać odpowiedni stopień nawilżenia skóry. Nie zawiera SLS (laurylosiarczan sodu – substancja myjąca, która przy dłuższym kontakcie ze skórą może wywoływać odczyn alergiczny i podrażnienia).

Polecamy: Co wspólnego ma sen z wyglądem naszej skóry?

Źródło: materiały prasowe Marketing & Communications Consultants/ mk