Wyciskanie pryszczy i czyraków w obrębie tak zwanego trójkąta śmierci prowadzi do groźnych chorób. Sprawdziliśmy dlaczego!

Czym jest trójkąt śmierci?



Chyba każdy z nas chociaż raz w życiu miał na twarzy pryszcza – zazwyczaj pojawiają się one w okresie dorastania, często jednak borykamy się z nimi także w życiu dorosłym. Najczęściej umiejscawiają się one na czole i brodzie, zdarza się jednak, że „wyskakują” też w okolicy ust czy na nosie. Jeśli krosty pojawiają się u nas właśnie w tych miejscach, dwa razy zastanówmy się, zanim je wyciśniemy – takie działanie może bowiem być dla nas niebezpieczne.

Trójkątem śmierci nazywamy obszar twarzy obejmujący piramidę nosa oraz górną wargę. Miejsce to jest charakterystyczne ze względu na dwa odpływy żylne, które się znajdują na jego obszarze: jeden prowadzi drogą żyły twarzowej do żyły szyjnej wewnętrznej, a drugi przez żyłę kątową i żyły oczne górne i dolne do zatoki jamistej.

Stany zapalne w obrębie trójkąta są niebezpieczne właśnie ze względu na odpływ krwi na tym obszarze i mogą prowadzić do groźnych dla życia powikłań wewnątrzczaszkowych, np. zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej. Rozprzestrzenianiu się procesu zapalnego w tym miejscu sprzyja też specyficzna budowa żył w obrębie twarzoczaszki, które nie mają zastawek. Aby więc nie doprowadzać do groźnych dla zdrowia sytuacji, nie powinniśmy wyciskać zmian skórnych, które pojawiają się w części twarzy zwanej trójkątem śmierci.

Co dokładnie nam grozi, gdy wyciskamy krosty w obrębie trójkąta śmierci?



Manewrowanie przy zmianach skórnych w okolicy trójkąta śmierci może prowadzić do:

zapalenia żył,

zakażenia zatok,

zapalenia opon mózgowych,

zakrzepowego zapalenia żył twarzy i oczodołu,

zapalenia tkanek oczodołu,

zakrzepowego zapalenia zatoki jamistej.

To ostatnie jest ciężkim powikłaniem wewnątrzczaszkowym, które może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy.

Czyraki zostaw w spokoju!



Zmiany skórne, które pojawiają się na twarzy, bywają różne. Warto jednak zwrócić uwagę szczególnie na czyraki, które powstają najczęściej w wyniku zainfekowania skóry gronkowcem. Są to ostre i głębokie martwicze zapalenia mieszka włosowego, gruczołu łojowego bądź potowego i otaczającej skóry właściwej. Jak je rozpoznać?

Zanim czyrak pojawi się na skórze, miejsce to kilka godzin wcześniej swędzi lub piecze, a następnie boli. Potem pojawia się twardy guzek, który z czasem zamienia się w krostę z wydzieliną ropną. To właśnie ona jest niebezpieczna, a jej dostanie się do krwi może spowodować zainfekowanie organizmu, a w rezultacie zapalenie żył, zakażenie zatok i zapalenie opon mózgowych.

Aby temu zapobiec, lepiej nie manipulować przy krostach w okolicy nosa i górnej wargi. Zdarza się, że czyraki same się wchłaniają, warto więc na to poczekać.

Jak radzić sobie z czyrakami?



Jeśli zmiana pojawiająca się na skórze ogranicza się tylko do mieszka włosowego, zaleca się stosowanie miejscowo maści z antybiotykiem bądź okładów z 3% roztworu sody oczyszczonej lub Rivanolu w stężeniu 1:1000. Jeśli czyrak zaczyna się formować lub rozszerza się w obrębie twarzy, konieczna jest szybka hospitalizacja w celu uniknięcia powikłań wewnątrzczaszkowych. W ciągu 2-tygodniowej kuracji chorym podaje się wówczas antybiotyki.

