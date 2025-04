To normalne, że w czasie ciąży ciało kobiety się zmienia. Masa ciała wzrasta głównie za sprawą rosnącego w jej łonie płodu. Zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej w obrębie piersi, na biodrach i pośladkach. Zgromadzona tam jednak tkanka tłuszczowa zostanie po połogu zużyta do produkcji mleka.

Wzrost masy ciała w ciąży to sprawa indywidualna. Prawidłowo przyrost ten powinien wynosić około 11-13 kilogramów. To ilość, którą łatwo zgubić po ciąży. W czasie ciąży dochodzi do rozluźnienia tkanki łącznej, żeby mogło dojść do powiększenia obwodu brzucha oraz aby w trakcie porodu doszło do rozluźnienia kości i tkanek miękkich miednicy.

W efekcie tych procesów skóra traci jędrność. To wszystko skutkuje powstawaniem rozstępów już w trakcie ciąży. Warto zadbać o odpowiednią pielęgnacje ciała. Takie starania procentują, bo po urodzeniu dziecka ciało szybko wraca do formy i staje się jędrne.

Jak zachować piękny biust po ciąży?

Regularna pielęgnacja piersi od pierwszych dni ciąży daje szansę na zachowanie ładnego biustu. Myj biust kolistymi ruchami i dokładnie osuszaj. W trakcie mycia pod prysznicem masuj piersi delikatnie naprzemiennie ciepłym i chłodnym strumieniem. Aby zapobiec rozstępom warto wcierać odpowiedni krem. Stanik powinien mieć szerokie ramiączka, które lepiej podtrzymują biust, powinien być z delikatnego materiału bez drażniących elementów, a materiał powinien oddychać.

Niepokojące rozstępy - co robić?

Rozstępy pojawiają się również na skórze brzucha, biodrach, pośladkach. Póki mają kolor różowy lub czerwony można je zlikwidować. Gdy się utrwalą i przybiorą barwę szaro-białą nie będzie można już się ich pozbyć. Powstawanie rozstępów jest indywidualne i w pewnym stopniu uwarunkowane genetycznie, ale można zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia stosując specjalne kosmetyki. Powinno się je stosować 2 razy dziennie, nanosząc je kolistymi ruchami na brzuch i piersi, a na uda i pośladki prostymi z dołu do góry.

Przede wszystkim konsekwencja!

Po ciąży trzeba kontynuować pielęgnację ciała. Wówczas można już stosować peelingi do oczyszczenia skóry i przyjęcia substancji czynnych z kosmetyków. W ciąży lepiej unikać takich zabiegów, aby nie doprowadzić do podrażnienia skóry.

Właściwości ujędrniające mają między innymi algi morskie. Podobne właściwości wykazują: wyciąg z nasion soi, wyciąg z żyta, lucerny i rzodkwi oraz zielona kawa i yerba mate. Mikrokrążenie w skórze poprawią z kolei wyciąg z miłorzębu japońskiego, arniki czy koniczyny.

Ułatwi to usunięcie toksyn i zmniejszy zatrzymywanie wody w skórze. Ważne jest nakładanie kosmetyków na ciało przy pomocy delikatnego masażu. Kosmetyki zacznij nakładać od łydek ku górze. Dzięki takiej pielęgnacji będziecie mogły cieszyć się pięknym ciałem i jeszcze piękniejszym macierzyństwem.

