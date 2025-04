Nie wszystkie sytuacje medyczne wymagają wzywania ratowników medycznych. Zwykle sami możemy udać się do szpitala, odciążając w ten załogę karetki, która przecież może być potrzebna komuś innemu. Warto jednak wiedzieć, kiedy koniecznie trzeba wezwać profesjonalną pomoc.

Kiedy potrzebna jest karetka?



Gdy doszło do zatrzymania krążenia. Przyłóż ucho do klatki piersiowej osoby poszkodowanej lub palce do tętnicy szyjnej. Jeśli nie wyczuwasz bicia serca, ani tętna, przystąp do resuscytacji. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej na zmianę z dwoma oddechami ratowniczymi. Nie przerywaj akcji do momentu, aż chory zacznie oddychać lub pojawi się karetka.

W przypadku dławiącego bólu w klatce piersiowej, jeśli towarzyszą mu duszność i potliwość oraz gdy dolegliwości nie ustają, kiedy chory zmienia pozycję. To prawdopodobnie zawał.

Gdy pojawiają się objawy świadczące o udarze – bełkotliwa mowa, paraliż połowy twarzy, zawroty i bóle głowy, zaburzenia koordynacji.

W przypadku ostrego bólu brzucha. Chory jest osłabiony, blady i spocony. Brzuch boli szczególnie przy dotyku. Mogą pojawić się nudności i wymioty. Takie objawy świadczą m.in. o zapaleniu wyrostka robaczkowego, kolce żółciowej i nerkowej lub pęknięciu narządu wewnętrznego.

W przypadku silnego bólu głowy. Szczególnie jeśli towarzyszą mu inne objawy, np. sztywność karku, gorączka, wymioty, drgawki, omdlenia, zaburzenia równowagi i mowy, ból oka.

Pamiętajmy, że karetka potrzebuje chwili na dojazd do Was. Zachowajmy spokój i zamiast denerwować się postarajmy się zrobić co w naszej mocy, aby pomóc poszkodowanej osobie. A potem pozwólmy zrobić ratownikom co do nich należy - oni naprawdę wiedzą, co robią.