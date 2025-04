Przebywanie w ciepłych, dusznych pomieszczeniach, gwałtowne powstanie z pozycji leżącej lub siedzącej, ból albo strach, a czasami po prostu widok krwi – to sytuacje, które sprzyjają omdleniu. Przeczytaj, jak udzielić pierwszej pomocy przy omdleniu, a czego nie powinno się robić w takim momencie!

Czego nie robić przy omdleniu?

Nie bij po twarzy. Siarczysty policzek albo głośny krzyk – takie metody przywracania przytomności wyglądają efektownie tylko na filmie. Naprawdę nie pomogą poszkodowanemu, a spowodują ból i wywołają stres.

Kolejny filmowy mit! Polanie twarzy zemdlonej osoby lodowatą wodą naraża ją na zachłyśnięcie, szok termiczny oraz stres. Możesz jej położyć na czole zwilżony ręcznik Nie dawaj nic do picia. Grozi to zadławieniem! Poszkodowany może się napić dopiero, gdy całkowicie odzyska przytomność. Nie podawaj też leków. Wyjątkiem jest pomoc w aplikacji insuliny.

Po czym poznać, że zbliża się omdlenie?

Zawroty głowy, mroczki przed oczami, uczucie gorąca, zblednięcie, nagłe pocenie się to typowe objawy zapowiadające omdlenie. Często wystarczy zapewnić dostęp świeżego powietrza i spokojne miejsce do odpoczynku (krzesło, fotel a nawet ławeczkę). Jeśli jednak dojdzie do omdlenia, warto wiedzieć jak udzielić pierwszej pomocy.

Jak udzielić pierwszej pomocy przy omdleniu?

Jeśli omdlewająca osoba osuwa się na ziemię, postaraj się ją podtrzymać, tak aby upadając nie zrobiła sobie krzywdy.

tak aby upadając nie zrobiła sobie krzywdy. Zapewnij dostęp świeżego powietrza poprzez wyniesienie jej z pomieszczenia, otworzenie okna, rozluźnienie ubrania (krawat, zapięty kołnierzyk).

poprzez wyniesienie jej z pomieszczenia, otworzenie okna, rozluźnienie ubrania (krawat, zapięty kołnierzyk). Ułóż ją na plecach z nogami uniesionymi wyżej. Nawet jak odzyska przytomność, poproś, aby poleżała przez kilka minut, aż do momentu, gdy poczuje się lepiej, a jej twarz się zaróżowi.

Nawet jak odzyska przytomność, poproś, aby poleżała przez kilka minut, aż do momentu, gdy poczuje się lepiej, a jej twarz się zaróżowi. Pomagaj jej wstawać stopniowo i podtrzymuj – omdlenie może się powtórzyć.

– omdlenie może się powtórzyć. Gdy narzeka, że ciężko się jej oddycha, boli ją głowa lub serce, wezwij pogotowie!

Uwaga! Jeśli utrata przytomności się powtarza, warto poradzić się lekarza. Może to być bowiem objaw poważnych chorób, np. serca.

Na podstawie artykułu Doroty Mirskiej-Królikowskiej z Przyjaciółki