Pośpieszne picie i jedzenie, czy włożenie do buzi małego przedmiotu to najczęstsze przyczyny zakrztuszeń u dzieci. Gdy rodzic jest świadkiem takiego zdarzenia, musi jak najszybciej pomóc malcowi. Na początku należy go zachęcać do kaszlu. W większości przypadków to wystarczy, by pozbyć się utrudniającej oddychanie przeszkody. Gdy kaszel nie pomaga, trzeba udzielić pierwszej pomocy. Jak? To zależy od wieku dziecka.

Pomoc dla niemowlaka

Niemowlę połóż na brzuszku, na swoim przedramieniu, tak by główka znalazła się niżej jego tułowia i byś mogła dłonią podtrzymywać klatkę piersiową. Drugą (otwartą) dłonią poklep dziecko między łopatkami, zdecydowanie, ale nie za mocno. Jeśli to nie pomoże, 5 razy uciśnij dwoma palcami górną część brzuszka (centymetr pod sutkami).

Pomoc dla dziecka w wieku 1–9 lat

Połóż je na swoich kolanach, tak by głowa malca znalazła się poniżej tułowia. Uderz dziecko 5 razy otwartą dłonią między łopatki (zdecydowanie, ale nie za mocno). Jeśli to nie wystarczy, posadź je plecami do siebie i uciśnij 5 razy górną część brzuszka.

Pomoc dla starszaka

Możesz wobec niego zastosować manewr Heimlicha. Stań za plecami dziecka. Obejmij je w pasie, tak by twoja zwinięta w pięść dłoń znalazła się między pępkiem a mostkiem malca. Drugą dłonią obejmij swoją pięść. Rytmiczne uciskaj brzuszek w kierunku żeber.

Natychmiast wzywaj pomoc!

Jeśli dziecko nie może wykrztusić „przeszkody”, spróbuj delikatnie usunąć ją palcami. Gdy to się nie udaje albo malec traci oddech czy przytomność – natychmiast wzywaj pogotowie. Dzwoń na 999 z telefonu stacjonarnego lub na 112 z komórki.