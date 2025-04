Co najczęściej nadużywamy?



Leki antydepresyjne, nasenne i przeciwlękowe – to najczęściej uzależniające specyfiki. Większość z nich stosowana jest nie tylko dla ich terapeutycznego działania, ale również ze względu na działanie narkotyczne, jakie wywołują w odpowiednio dużych dawkach. Osoby, bojące się uzależniającego działania antydepresantów przeważnie sięgają po słabsze ziołowe zamienniki, nie wiedząc jednak o fatalnych w skutkach interakcjach, jakie wywołują.

Ziołowe leki na uspokojenie



Osoby nadużywające ziołowych preparatów na uspokojenie powinny szczególnie uważać. Będący ich podstawowym składnikiem dziurawiec obniża skuteczność bardzo wielu leków. Najgroźniejsze skutki uboczne powoduje jednoczesne stosowanie dziurawca, leków przeciwwirusowych i przeciwzapalnych. Dziurawiec negatywnie wpływa na terapeutyczne działanie tych preparatów. W efekcie pacjenci sięgają po kolejną dawkę, niebezpiecznie zwiększając stężenie leku we krwi, co powodować może silne zatrucia, a nawet śmierć. Dziurawiec osłabia dodatkowo działanie tabletek antykoncepcyjnych i leków przeciwzakrzepowych. Popijanie warfaryny lub digoksyny, stosowanych w leczeniu kardiologicznym, wyciągiem z dziurawca może w szybkim czasie doprowadzić nas do zawału.

Leki nasenne i przeciwlękowe



Benzodiazepiny stanowią jedne z najczęściej nadużywanych leków. Te substancje o działaniu antydepresyjnym występują najczęściej w formie specyfików nasennych i przeciwlękowych. Wchodzą one w silną interakcje zarówno z innymi lekami, jak i alkoholem, mogąc doprowadzić do śpiączki a nawet śmierci. Benzodiazepiny wzmacniają także działanie innych leków nasennych. Łączenie tej grupy leków z lekami przeciwdrgawkowymi zawierającymi kwas walproinowy może skutkować wystąpieniem psychoz.

Barbiturany



Barbiturany to grupa leków o działaniu nasennym i uspokajającym, stosowana tak w lekach nasennych, jak i przez osoby oczekujące poza medycznych efektów działania tych specyfików. Silne uzależnienie psychiczne i fizyczne to nie jedyne przykre konsekwencje niekontrowanego stosowania leków z tej grupy.

Szczególnie groźne jest łączenie barbituranów z alkoholem. Zwiększa to znacznie siłę działania obu substancji prowadząc do zapaści oddechowej.