Pojawiające się w krótkim czasie bóle głowy o dużym nasileniu to jeden ze stanów nagłych w neurologii. Wymagają one szybkiej diagnostyki, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. W tej grupie - częściej niż u młodszych - silny, ostry ból głowy jest wynikiem zmian chorobowych wewnątrz czaszki, które niosą za sobą poważne zagrożenia.

Jeśli znajdziemy określoną przyczynę, ból zwany jest objawowym piorunującym bólem głowy. Jeżeli natomiast wyniki badań są prawidłowe, a ból głowy ustępuje sam po pewnym czasie – możemy uznać go za rzadko występujący tzw. samoistny piorunujący ból głowy (ang. thunderclap headache), opisany dopiero w latach 90. ubiegłego stulecia.

Gdy pojawi się silny ból głowy…

Silny, gwałtowny ból głowy dotyczy jedynie kilku procent osób korzystających z pomocy doraźnej, jednak u części z nich oznacza to bezpośrednie zagrożenie życia. Taki chory musi zawsze zostać przyjęty do szpitala.

Szczególnie niebezpieczne są bóle głowy, które można określić jako „pierwszy silny ból w życiu” i „najsilniejszy ból głowy, jaki kiedykolwiek się pojawił”.

Co może oznaczać?

W pierwszej kolejności należy zawsze wykluczyć tzw. krwotok podpajeczynówkowy, czyli wylew krwi do przestrzeni płynowych otaczających mózg i rdzeń kręgowy z pękniętego tętniaka. Należy pilnie wykonać badanie tomografii komputerowej, a w razie konieczności pobrać płyn mózgowo-rdzeniowy z nakłucia w okolicy lędźwi, żeby sprawdzić czy znajduje się w nim wylana z tętniaka krew.

Badania te u osoby z samoistnym piorunującym bólem głowy nie ujawniają odchyleń od normy. Wśród innych, licznych przyczyn bólu głowy o takiej charakterystyce można wymienić m.in. silny napad migreny, udar mózgu, choroby oka, przełom nadciśnieniowy, choroby infekcyjne.

Często występuje on również w skojarzeniu z określonymi sytuacjami jako kaszlowy, wysiłkowy czy związany z aktywnością seksualną ból głowy. Wszystkie te stany wymagają uwzględnienia, zanim rozpozna się ostatecznie samoistny piorunujący ból głowy.

Jakie są przyczyny tego bólu?

Ból głowy tego typu pojawia się nagle, bez uchwytnej przyczyny czy jednoczesnej aktywności, narasta w czasie sekund, osiągając swoje maksymalne nasilenie w ciągu 1 minuty. Czas jego trwania może być zróżnicowany w przedziale od godziny do kilku dni. Zdarza mu się nawracać, choć może być jedynym takim wydarzeniem w życiu chorego.

U prawie połowy chorych stwierdza się występowanie w przeszłości innych bólów głowy, takich jak migrena czy bóle napięciowe. Sugeruje się, że u podłoża tego typu bólu głowy leży nieprawidłowy skurcz naczyń krwionośnych pod wpływem uwalnianych w nadmiarze do krwi tzw. katecholamin, do których należy m.in. adrenalina.

Niestety przyczyny pojawiania się tego bólu są wciąż niejasne i dlatego leczenie może być jedynie objawowe, czyli przeciwbólowe.

