Dlaczego małe dziecko płacze?

Płacz to podstawowy sposób porozumiewania się malucha z otoczeniem. Bywa jednak, że rodzice nie potrafią go jednoznacznie odszyfrować.

Gdy nasze dziecko nie umie jeszcze mówić, jednym z podstawowych sposobów porozumiewania się z otoczeniem jest płacz. Mamy często podkreślają, że są w stanie rozpoznać różne rodzaje płaczu i instynktownie wiedzą, co maluch chce im przekazać. Przeziębienie nie jest jednak elementem codzienności, więc sygnały przekazywane przez dziecko mogą być dla nas nieznane i niezrozumiałe – mówi psycholog, Maria Rotkiel.

W przypadku przeziębienia, gdy maluch zasypia, na drodze ku błogiemu odpoczynkowi staje zatkany nosek i katar. Dziecko nieświadomie zaczyna oddychać z otwartymi ustami, co prowadzi do wysychania śluzówki, ogromnej ochoty na coś do picia i problemów z przełykaniem śliny.

Nie trzeba się długo zastanawiać, żeby przewidzieć, że za chwilę dziecko zbudzi się z płaczem. Kilka takich sytuacji w ciągu jednej nocy i możemy być prawie pewni, że dzień minie na uspokajaniu rozdrażnionego i co chwilę płaczącego dziecka.

Dlaczego płacz dziecka pomaga przy katarze?

Podczas płaczu do noska malucha dostają się łzy. Mają one właściwości rozpuszczające zaschniętą wydzielinę, dzięki czemu naturalnie oczyszczają nosek i ułatwiają oddychanie.

To między innymi dlatego właśnie małe dzieci płaczą, a łzy są w tym przypadku pomocne!

