Brązowe upławy z pochwy nie zawsze muszą być powodem do zmartwień. Często to właśnie w ten sposób objawiają się plamienia międzymiesiączkowe, które od czasu do czasu mogą przydarzyć się każdej kobiecie. Jeśli jednak sytuacja powtarza się lub brązowa wydzielina pojawia się przez dłuższy czas z rzędu, warto skonsultować się z ginekologiem, który precyzyjnie określi przyczynę. Przeczytaj na naszym forum medycznym Commed, o czym mogą świadczyć brązowe upławy.

